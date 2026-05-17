デイビッド・モイーズ監督率いるエヴァートンは今夏の移籍市場で積極的な動きを見せる可能性があるようだ。



現在プレミアリーグで10位につけているエヴァートンだが、ELやECLの出場権獲得の可能性が残されており、欧州コンペティションの有無によっては夏に大型補強を行うことも考えられる。



そんななか、英『THE Sun』によると、エヴァートンはトッテナムのコナー・ギャラガー、アストン・ヴィラのジョン・マッギン、そしてチェルシーのリアム・デラップに注目しているようだ。





来シーズンCLがあり、現在ヴィラで主将を務めるマッギンの引き抜きは厳しい可能性が高い。しかし、ギャラガーはトッテナムが降格した場合、残留する見込みは低いと考えられており、オファー次第ではトッテナムが容認する可能性もあるとのこと。また今シーズンリーグ戦1ゴールに留まるデラップはチェルシーでの将来が不透明になりつつあると報じられていて、エヴァートンは買い取りオプション付きのレンタル移籍で獲得できるかどうかを打診する予定だという。他にも昨夏マンチェスター・シティからレンタル移籍にて加入したジャック・グリーリッシュの残留、さらにシティを退団するジョン・ストーンズの復帰をエヴァートンは画策していると見られている。即戦力となる実力者の補強に熱心だとされるエヴァートンだが、今夏の動きに注目だ。