共同通信
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NY株、反発して始まる
【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前9時45分現在は前日比115.58ドル高の5万4000.68ドルを付けた。…
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為替相場 7日（日本時間23時）
23時現在1ドル＝157円64銭〜157円66銭前日比＋0円22銭1ユ…
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韓国サッカー協会、性接待疑惑 日本人審判含まれると報道
【ソウル共同】韓国のMBCテレビは7日、サッカー協会が過去に外国人審判員約10人に性接待をして、日本人も含まれるとの疑惑を報じた。日本人について…
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NY株、反発して始まる
【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前9時45分現在は前日比115.58ドル高の5万4000.68ドルを付けた。…
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クマに襲われ男性負傷 岐阜・高山、命に別条なし
クマ岐阜県高山市は、7日午後6時ごろ同市丹生川町でランニングをしていた50代男性がクマに襲われ、腕などを負傷したと発表した。市内の病院で治療を…
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台風13号、奄美や沖縄に大雨 熊本でも雨、土砂災害に警戒を
台風13号の予想進路（7日21時現在）大型で非常に強い台風13号は7日、西寄りに進み、奄美や沖縄では大雨が降った。今後、東シナ海を西寄りに進み、南…
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円急上昇、一時157円台 米統計受け利上げ観測後退
米ドル紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は朝方発表された米雇用統計を受け対ドルで急上昇、一時…
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有明、健大高崎など2回戦へ 全国高校野球第3日
立命館宇治に勝利し、駆け出す有明ナイン＝甲子園全国高校野球選手権第3日は7日、甲子園球場で1回戦が行われ、有明（熊本）健大高崎（群馬）東海大…
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立正大淞南1―15長崎日大 長崎日大が15点で圧倒
立正大淞南―長崎日大2回表長崎日大1死二、三塁、小池が中前に先制2点打を放つ＝甲子園長崎日大が18安打15得点で圧倒した。二回に小池の適時打と…
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岐阜・高山でクマに襲われ男性負傷
岐阜県高山市によると、市内でランニングをしていた50代男性が7日、クマに襲われ腕などを負傷した。命に別条はないという。…
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J1、新たな幕開け 鹿島、G大阪が勝つ
横浜M―鹿島戦を前に開かれたセレモニー＝MUFG国立（（C）Jリーグ）開幕を従来の2月から8月に移したサッカーのJリーグは7日、J1の新たなシーズンが…
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米国の7月就業者、2万3千人減 失業率は4.1％に改善
【ワシントン共同】米労働省が7日発表した7月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から2万3…
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NY円、157円02〜12銭
【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比1円40銭円高ドル安の1ドル＝157円02〜12銭を付けた。…
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報道対応で職員喫煙、謝罪 秋田県、オンライン参加
秋田県庁秋田県は7日、オンラインで報道対応に参加していた産業労働部の課長級の男性職員が、喫煙するなどの不適切な行動をしたと明らかにし、謝罪…
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7月の米失業率4.1％に改善
【ワシントン共同】米労働省が発表した7月の雇用統計によると、失業率は4.1％で、前月の4.2％から改善した。…
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7月の米就業者数2万3千人減
【ワシントン共同】米労働省が7日発表した7月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から2万3…
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ロ2―6オ（7日） オリックスが一発攻勢
ロッテ戦に先発したオリックス・寺西＝ZOZOマリンオリックスが一発攻勢。一回、山中のソロと紅林の適時打で先制。2―2の五回は西川の2ランと来田の…
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日3―2楽（7日） 日本ハム、サヨナラ勝ち
8回日本ハム2死満塁、代打レイエスが左翼線に2点二塁打を放つ＝エスコンフィールド日本ハムがサヨナラ勝ちで2位浮上。0―2の八回2死満塁から代打レ…
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南九州道、復旧めど立たず 「経験ない被災」と検討委
西日本高速道路は、熊本地震で橋脚が沈下する被害があった南九州自動車道の妙見第一橋について、復旧に向けた初の検討委員会を開催し、結果を7日に…
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熊本被災地、高気圧影響で猛暑日 八代37.4度、地震計566回
震度7を観測した熊本県は7日、高気圧に覆われて晴れ、気温が上昇した。八代市で37.4度、甲佐町で36.6度など、最高気温35度以上の猛暑日となった地点…