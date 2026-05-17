開催：2026.5.17

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 2 - 15 [ドジャース]

MLBの試合が17日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとドジャースが対戦した。

エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。

1回表、4番 ウィル・スミス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでドジャース得点 LAA 0-1 LAD

6回表、5番 アンディ・パヘス カウント3-2から押し出しの四球でドジャース得点 LAA 0-2 LAD、6番 マックス・マンシー カウント3-1から押し出しの四球でドジャース得点 LAA 0-3 LAD、7番 テオスカー・ヘルナンデス カウント2-2から押し出しの死球でドジャース得点 LAA 0-4 LAD、8番 アレックス・コール 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAA 0-6 LAD

6回裏、5番 ジョ・アデル 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 2-6 LAD

8回表、1番 大谷翔平 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでドジャース得点 LAA 2-8 LAD、さらにライトが悪送球でドジャース得点 LAA 2-9 LAD、2番 ムーキー・ベッツ 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでドジャース得点 LAA 2-10 LAD

9回表、6番 マックス・マンシー 2球目を打ってピッチャーゴロ しかしピッチャーが悪送球でドジャース得点 LAA 2-11 LAD、7番 テオスカー・ヘルナンデス 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでドジャース得点 LAA 2-12 LAD、1番 大谷翔平 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでドジャース得点 LAA 2-15 LAD

試合は2対15でドジャースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はドジャースのジャスティン・ウロブレスキで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのホセ・ソリアーノで、ここまで6勝3敗0S。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、2安打、5打点、打率は.247となっている。

ここまでエンゼルスは16勝30敗で7.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位。一方ドジャースは28勝18敗で（ナ・リーグ）西地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-17 13:46:45 更新