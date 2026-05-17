ナンバープレートでお金持ちだと思う三重県の地名ランキング！ 2位「鈴鹿」を抑えた1位は？【2026年調査】
若葉がまぶしく輝き、絶好のドライブ日和が続くこの季節は、街を行き交う車のナンバーにもふと目が留まります。特定のエリアが持つ「富裕層が多く住む」というイメージは、全国どこへ行っても変わらぬ憧れの対象となるようです。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う三重県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「鈴鹿サーキットがあるから自動車関係の産業が盛んそう」（40代女性／長野県）、「鈴鹿サーキットなどで知られる工業・観光の拠点であり、経済的に活気のある地域という印象があるから」（20代男性／青森県）、「三重の中でも都会の方だから」（20代女性／大阪府）といったコメントがありました。
回答者からは「伊勢と聞くと伊勢神宮が思い浮かび、あの辺りに住んでいると聞けば、古くからある家柄なのかなと連想されてお金持ちそうに感じる」（20代女性／愛知県）、「高級リゾートホテルや別荘地が点在し、観光地としてのブランド力も高く、落ち着いた上質な雰囲気があるため、ナンバープレートからも裕福で優雅な印象を受けやすいため」（30代男性／埼玉県）、「伊勢志摩は観光地としてのブランド力が強く、名前だけで特別感や高級感があるからです。リゾートや上質な旅のイメージもあり、ナンバープレートとして見ると余裕のある暮らしをしている人が乗っていそうに感じます。地名の響きも華やかで、お金持ちっぽさが出やすいと思います」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでお金持ちだと思う三重県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：鈴鹿／49票2位にランクインしたのは「鈴鹿」です。世界的に有名な「鈴鹿サーキット」を擁し、モータースポーツの聖地としてその名は世界に知れ渡っています。ホンダの工場を中心とした自動車産業が盛んな街であり、車に対するこだわりが強い人が多いイメージ。スポーティーな高級車や、整備の行き届いた名車が似合う街として評価されました。
回答者からは「鈴鹿サーキットがあるから自動車関係の産業が盛んそう」（40代女性／長野県）、「鈴鹿サーキットなどで知られる工業・観光の拠点であり、経済的に活気のある地域という印象があるから」（20代男性／青森県）、「三重の中でも都会の方だから」（20代女性／大阪府）といったコメントがありました。
1位：伊勢志摩／135票1位に輝いたのは、ご当地ナンバーとしても人気の「伊勢志摩」でした。伊勢神宮を擁し、古くから「神国」として特別な崇敬を集めてきたエリアです。さらに、志摩地方は英虞湾の美しいリアス式海岸を望む高級リゾートホテルが複数あり、サミットの会場にもなるなど世界的な注目を集めた地域。その格式高さが、圧倒的な「お金持ち」イメージにつながっています。
回答者からは「伊勢と聞くと伊勢神宮が思い浮かび、あの辺りに住んでいると聞けば、古くからある家柄なのかなと連想されてお金持ちそうに感じる」（20代女性／愛知県）、「高級リゾートホテルや別荘地が点在し、観光地としてのブランド力も高く、落ち着いた上質な雰囲気があるため、ナンバープレートからも裕福で優雅な印象を受けやすいため」（30代男性／埼玉県）、「伊勢志摩は観光地としてのブランド力が強く、名前だけで特別感や高級感があるからです。リゾートや上質な旅のイメージもあり、ナンバープレートとして見ると余裕のある暮らしをしている人が乗っていそうに感じます。地名の響きも華やかで、お金持ちっぽさが出やすいと思います」（30代男性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:綾乃岬)