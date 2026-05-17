「バスが突っ込んでいた」都内住宅街で300m暴走後電柱に衝突しポッキリ…観光バス大破　大阪では大型バスが追突、5台絡む多重事故

東京・江戸川区の住宅街で観光バスが電柱に突っ込む事故が発生した。バスは衝突前、300mほどガードレールに接触しながら走ったあと、電柱に衝突したとみられている。また、大阪・四條畷市でも大型バスが絡む多重事故が起きている。

「運転席がつぶれている」通報

東京・江戸川区で14日午前5時過ぎ、「観光バスが電柱にぶつかり、電柱が倒れている。運転席がつぶれている」という通報が寄せられた。

現場にあったバスはフロントガラスが粉々に割れ、折れた電柱が運転席にめり込んでいる。

事故は住宅街を走る直線道路で起きた。

近くに住む人は、「いきなり『ドドドドドドー』と音がしてすぐ表出たら、バスが突っ込んでいた」と話す。

警視庁は観光バスが300mほどガードレールに接触しながら走行を続け、電柱に突っ込んだとみている。

乗客は乗っていなかったが、60代の運転手がけがをして病院に運ばれている。意識はあったという。

大型バスがトラックに追突し多重事故に

一方、大阪・四條畷市の交差点で14日午後7時半前、大型バスが絡む事故が発生していた。

現場ではバスとトラックの間に乗用車が挟まれた状態になっていた。

大型バスがトラックに追突すると、はずみで押し出されたトラックが他の車にぶつかり、合わせて5台が関係する多重事故が発生した。

この事故でバスの運転手など20代から60代の男女5人が病院に運ばれたが、全員意識はあったという。

（「イット！」 5月14日放送より）