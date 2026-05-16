Travis Japan・松倉海斗主演『ターミネーターの恋に助言しちゃったら』配信スタート！

Snow Man・宮舘涼太主演のドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』。

同作から初のスピンオフドラマが誕生。題して、『ターミネーターの恋に助言しちゃったら』。主演はTravis Japan・松倉海斗がつとめ、少女漫画編集部員・副島昂樹の知られざる恋を描く。

副島が片思いしている相手は、デビューしたばかりの新人漫画家・清水帆奈（山口まゆ）。

しかし、編集者が担当する漫画家を好きになるなんて、業界的にご法度中のご法度。副島は告白するどころか、恋心さえも知られてはいけないと自分の気持ちを抑え込んでいた。

そんな副島の前に現れたのは、帆奈の幼なじみ・寺崎伸之（芳村宗治郎）。少女漫画の世界では、イケメン幼なじみとの恋愛はド定番だ。となると、副島はもはや“当て馬キャラ”確定!? そんな既定路線を、副島は打破することができるのか。

本作では、地上波本編では見ることのできない副島のピュアすぎる素顔と不器用な恋をほっこり＆さわやかに描写。ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』と同様、キュンがあふれて止まらないラブコメとなっている。

ヒロイン・帆奈を演じる山口まゆは、『家政夫のミタゾノ』（2025年／テレビ朝日）や、『あざとくて何が悪いの？』内のあざと連ドラ『あざとい恋愛レシピ』（2026年／テレビ朝日）などで活躍する若手実力派。

幼なじみの伸之役は、今年、『JOTARO』『ゾンビ1/2』など主演映画の公開が相次いでいる気鋭の俳優・芳村宗治郎が務め、それぞれフレッシュな魅力でドラマを盛り上げている。

そして、この『ターミネーターの恋に助言しちゃったら』前編のクライマックスでは、なぜか副島が編集部の“あざと女子”秋本梨沙（矢吹奈子）に壁ドン＆顎クイするドキドキの場面も。帆奈に恋しているはずの副島が、どうしてそんなことを…。そして、その瞬間を帆奈が目撃してしまい…!?

続く後編では、帆奈への思いを募らせるものの、なかなか勇気を出せない副島にまさかのハプニングが勃発。はたして、恋に臆病な副島とヒロイン・帆奈の関係はどうなっていくのか？