洗面台を使っていると、洗面ボウルに汚れや水あかがたまるため、定期的な掃除が必要です。TOTOの公式インスタグラムアカウントが、上手な洗い方を発信しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが「洗面ボウル」の“上手な洗い方”です！

円を描くように洗うのがポイント

公式アカウントは「TOTOが直伝する、洗面ボウルのお掃除方法についてご紹介します」と投稿。次の3つの手順を挙げています。

（1）洗面ボウル

水あかはスポンジにお風呂用研磨剤入り洗剤を取り、円を描くように洗うのがポイント。

・要注意ポイント

お風呂用研磨剤入り洗剤は樹脂製ボウルには使用しないこと。また、洗剤は目立たない所で試すこと。

（2）オーバーフロー穴

オーバーフロー穴についた黒ずみは、浴室用中性洗剤でボウルを洗ったついでに、歯ブラシでこすって洗う。

（3）排水口（ヘアーキャッチャー付洗面台の場合）

排水口の栓をつまんで取り出し、ヘアキャッチャーにたまったゴミを取って歯ブラシでこすって洗うこと。

こうした情報に対し、SNS上では「小まめに掃除しないと」「参考になります」などの声が上がっています。休日にぜひ試してみてはいかがでしょうか。