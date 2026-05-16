ユーチューバー・ヒカル（33）の兄で撮影スタッフ・まえっさん（36）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）に関する投稿が物議を醸している。

ユーチューバー・カノックスターのYouTubeにゲスト出演した尾形だったが「嫌いな芸人はいますか?」という質問が寄せられた。そこで「1人だけいるのよ。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ」と名前を明かしたが、ピー音で隠されていた。また「暴力が凄くて、めちゃくちゃするからね。俺が見た人間の中で一番やばいと思う」といい「やっぱり頭は良いし、腕はたしかだから。面白いんだけど、人としては終わってる」とぶっちゃけていた。

その後、かのはヒカルとのコラボ撮影を報告。これに、まえっさんが「ずっと気になってたパンサー尾形さんの嫌いな芸人教えてくれてありがとう」と“感謝”の絵文字を添えて、リプライを送っていた。

ネット上では「それ言ったらあかんやろ」「こう言う軽率な発言が尾形さんに迷惑かかることを理解して欲しい」「何か、流行りに便乗しようとしてるけど、、誰も幸せにならないからやめた方がいい」「こういうのって第三者には言わないからコンテンツが成り立つのに」といった批判が殺到。この件について、ヒカルはXで「まえすが軽く炎上して叩かれててくそ笑った」とコメントしている。