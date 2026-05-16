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実業家のマイキー佐野氏が「地方の高利回りはゴミだ」と断言する不動産投資家と対談！業界の99%が嘘をついている理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「地方の高利回り物件を買うやつはバカだ」--そう言い切れる不動産投資家が、いったいどれだけいるだろうか。



不動産業界の"常識"を正面から否定する姿勢で知られる小林大祐氏が、実業家のマイキー佐野氏のチャンネルに再登場した。貯蓄額の多寡は関係ない、資産家が実践する投資の本質とは何か--二人の対話は、そこから始まった。



小林氏の主張はシンプルだ。「同じ金額で売れるものを人の金で買い、人の金で返す」。この構造を都市部の物件で実現し、時間を味方につけることが資産スケールの核心だという。地方の高利回りへの執着を否定するのも、それが本質的なスケールにつながらないからだ。都市部の物件を実際に動かせるかどうかが、投資家としての真の力量を映す鏡になると小林氏は言う。この視点こそが、チャンネル名に「非常識」を冠するに至った理由そのものでもある。



業界への評価も容赦がない。不動産系の情報発信者の大半は、自身の手法が行き詰まった段階で「教える側」に転じた人たちだと小林氏は断言する。実運用の経験が乏しいまま情報を発信し続ければ、受け手が損失を重ねるだけだ。この構造的な問題は業界全体の利益相反とも深く絡み合っており、情報の発信者を選ぶ目こそが、投資家にとって最初の関門になる。



だからこそ、マクロを読む力が要る。不動産はロングスパンのビジネスであり、金利・エネルギー・地政学の動向が収益に直結する。景気後退局面では有望な物件が市場に出やすくなる半面、融資が止まるリスクも同時に高まる。その局面で機動的な資金を持っているかどうかが、チャンスを掴めるかどうかの分岐点だ。世界情勢を不動産投資と切り離せない理由は、まさにここにある。



対談はインフレ論にも深く踏み込んだ。穀物のように本質が変わらないものの値上がりと、技術革新で性能が向上し続けるものへの投資では、資産としての意味がまったく異なる。後者への投資は、実質的にデフレ効果をもたらす可能性すらある。歴史的な通貨変遷や地政学の文脈も交えたこの議論は、「インフレ対策」という言葉の安易さを静かに、しかし確実に解体していく。



資産設計とは、人生設計そのものだ--二人の対話が最後に行き着いたのは、そこだった。投資の話をしているようで、その実、時間とどう向き合うかを問い続けた対談である。