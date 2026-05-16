横浜FMvs柏 スタメン発表
[5.16 J1百年構想リーグ EAST第17節](日産ス)
※17:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 8 喜田拓也
MF 34 木村卓斗
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 16 汰木康也
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
※17:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
MF 8 喜田拓也
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 26 杉岡大暉
DF 42 原田亘
MF 2 三丸拡
MF 8 小泉佳穂
MF 16 汰木康也
MF 21 小西雄大
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 32 山之内佑成
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス