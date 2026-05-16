本拠地カブス戦前にMLB公式サイト伝える

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は15日（日本時間16日）、本拠地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4打数1安打だった。試合前には嬉しいニュースも飛び込んできた。配布が決まったアイテムをMLB公式サイトが紹介した。

移籍1年目で本塁打を量産し、チームを牽引している村上。メジャーの定番グッズにも、その雄姿が刻まれる。

MLB公式サイトはカブス戦前、「レート・フィールドでの2026年ホワイトソックス・ファンプロモーションのラインナップに3つの限定版ボブルヘッドが追加」と題する記事を掲載した。

記事によると、7月26日（同27日）の本拠地アストロズ戦で、村上のメジャー初本塁打を記念した「ムネタカ・ムラカミ・ボブルヘッド」が、来場の1万5000人に配布されるという。

ややほっそりした村上がバットを振り抜くシーンを切り取ったデザイン。足元には「I HAVE POWER」の文字がある。

MLB公式サイトは、ホワイトソックスのチーフ・レベニュー兼マーケティング・オフィサーであるブルックス・ボイヤー氏のコメントを紹介。「すでに強力な2026年の配布品ラインナップをさらに強化する、いくつかのユニークな機会に恵まれた」「これらのコレクターズアイテムは世代を超えたホワイトソックスのファンを繋ぐ」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）