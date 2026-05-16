猫の『体内時計』がズレない理由4つ

1.生きるために欠かせないから

猫は犬とは違い、群れをつくらず「単独行動」をする生き物です。そのため、いつ起きて、いつ狩りをするかといった時間の管理が、生きるうえで重要でした。

現代のイエネコは飼い主さんに守られているため、外敵を気にする必要はありません。それでも、この生きるためのスキルは、本能として受け継がれています。

明け方や夕方に決まって活発になるのもその1つ。ネズミや小鳥など、獲物が動く時間に合わせて行動していた名残と考えられます。

2.食生活が関係しているから

猫は「完全肉食動物」で、タンパク質やアミノ酸を多く必要とする体のつくりをしています。早稲田大学が行った研究から、これらの栄養素には、体内時計を整える働きがあることも分かってきています。

こうした食生活の影響もあり、猫は自然と生活リズムを整えることができていると考えられるでしょう。

実際に、猫はタンパク質が多い食事を好みやすいとされています。日々の食事も、猫の食性に合ったものを選んであげることが大切です。

3.日の光を浴びているから

猫も人と同じく、約24時間周期のリズムで生きています。このリズムは、日の光を浴びることで整えられています。

猫がよくひなたでのんびりしているのも、実はただくつろいでいるだけではなかったということ。規則正しい生活リズムを保つために欠かせない習慣なのです。

さらに、ひなたぼっこには体温調整やリラックス効果、体を清潔に保つといったメリットもあります。

4.飼い主さんのルーティンを学習しているから

現代のイエネコならではの理由として、飼い主さんの1日のルーティンも大きく関係しています。

猫は一見興味がなさそうに見えて、飼い主さんの行動をよく観察しています。例えば、飼い主さんの起きる時間や出かけるタイミング、帰宅の時間などを、その前後に起きる出来事と紐づけながら学習しているのです。

ごはんの時間や遊ぶタイミングがある程度決まっていると、猫自身もその流れに合わせて行動するようになります。

猫と生活リズムを合わせるコツ

ここまでご紹介してきた4つの理由を踏まえ、猫のリズムを尊重した生活を整えていきましょう。

実は、飼い主さん自身が規則正しい生活を意識することが大切です。夜更かしが続くと、猫もそのリズムに引っ張られてしまうことがあるため注意してほしいところです。

朝はカーテンを開けて日の光を取り入れたり、夜は暖色系の照明に切り替えたりするといった、光にメリハリをつけることを意識してみてください。

とはいえ、猫と人とでは活動する時間帯が少し異なります。猫に早朝に起こされることがストレスにならないよう、寝る前にしっかり遊んで寝つきやすくさせる、ときには要求にすぐ応えないようにするなど、無理のない工夫を取り入れましょう。

まとめ

猫の体内時計がズレない秘密は、野生時代から受け継がれている本能や、完全肉食動物ならではの食生活が背景にありました。

現代のイエネコの場合は、飼い主さんの行動の流れを観察することも、生活リズムをつくる大きな要因になっていると考えられるでしょう。

日の光は、人にも猫にも共通して、生活リズムを整えるきっかけになります。まずは一緒にひなたぼっこを楽しみながら、規則正しい暮らしを意識してみてはいかがでしょうか。