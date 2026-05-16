水戸vs東京V スタメン発表
[5.16 J1百年構想リーグ EAST第17節](Ksスタ)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 4 牛澤健
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 7 大森渚生
MF 10 渡邉新太
MF 11 鳥海芳樹
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 9 根本凌
控え
GK 21 松原修平
DF 5 井上聖也
MF 8 加藤千尋
MF 24 山崎希一
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
MF 82 川上航立
FW 20 パトリッキ
FW 29 多田圭佑
監督
樹森大介
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 36 松田陸
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 24 仲山獅恩
MF 27 白井亮丞
MF 35 田邉秀斗
MF 40 新井悠太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 30 川村楽人
MF 42 今井健人
FW 9 染野唯月
FW 13 山田剛綺
監督
城福浩
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 ダニーロ
DF 4 牛澤健
DF 17 板倉健太
MF 3 大崎航詩
MF 7 大森渚生
MF 10 渡邉新太
MF 11 鳥海芳樹
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 9 根本凌
控え
GK 21 松原修平
DF 5 井上聖也
MF 8 加藤千尋
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
MF 82 川上航立
FW 20 パトリッキ
FW 29 多田圭佑
監督
樹森大介
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 5 井上竜太
DF 6 宮原和也
DF 36 松田陸
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 24 仲山獅恩
MF 27 白井亮丞
MF 35 田邉秀斗
MF 40 新井悠太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 30 川村楽人
MF 42 今井健人
FW 9 染野唯月
FW 13 山田剛綺
監督
城福浩