開催：2026.5.16

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 5 - 2 [ジャイアンツ]

MLBの試合が16日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとジャイアンツが対戦した。

アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するジャイアンツの先発投手はタイラー・マーリーで試合は開始した。

2回裏、9番 ジェフ・マクニール 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでアスレチックス得点 ATH 1-0 SF

4回表、2番 ルイス・アラエス 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ATH 1-1 SF

5回表、9番 ハリソン・ベーダー 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 ATH 1-2 SF

5回裏、1番 ニック・カーツ 初球を打ってセンターへのスリーランホームランでアスレチックス得点 ATH 4-2 SF、5番 ヘンリー・ボルテ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 5-2 SF

試合は5対2でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はジャイアンツのタイラー・マーリーで、ここまで1勝5敗0S。アスレチックスのハリスにセーブがつき、2勝0敗3Sとなっている。

ここまでアスレチックスは23勝21敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方ジャイアンツは18勝27敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 13:24:24 更新