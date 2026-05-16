壁に直付ってアリかも…！100均で見つけた画鋲型フックで収納が変わる！小さな便利グッズ

お気に入りのアクセサリーやキーホルダーを飾りたいけれど、壁の穴が目立つのは避けたい。今回はそんな時に使えるダイソーグッズをご紹介します！細いピン仕様なので、抜いた後の穴跡が小さめで目立ちにくいのがポイント。クリアカラーでインテリアになじみやすく、お気に入りの“見せる収納”にオススメです♪

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商品情報

商品名：透明で目立ちにくいピンフック（6個）

価格：￥110（税込）

内容量：6個入

耐荷重（約）：250g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480864051

小物を飾りながら収納できる！透明フックが大活躍！ダイソーの『透明で目立ちにくいピンフック』

アクセサリーやキーホルダーは、出しっぱなしだと散らかって見えるし、引き出しにしまい込むと使わなくなってしまいがちですよね。

そこでおすすめしたいのが、ダイソーの『透明で目立ちにくいピンフック』。フック形状になっていて、小物を引っ掛けられる便利アイテムです。

このピンの特徴は、針がかなり細いところ。一般的な画鋲よりも細めに設計されていて、抜いた後の穴跡が小さく目立ちにくいのがポイントです。

「壁に何か飾りたいけれど、大きな穴は開けたくない…」という時に活躍します。6個入りで110円（税込）と安いので、壁面収納を少し増やしたい時にも取り入れやすいアイテムです。

画鋲くらいのサイズ感で、1個1個は小さめ。透明な樹脂製で、完全なクリアではなく、ほんのりマットな質感です。壁になじみやすく、飾る小物の雰囲気を邪魔しないのが◎

ちなみに、このピンは石こうボード専用です。他の材質には使えないので、取り付け場所には注意が必要です。

耐荷重は約250gまで。重たいものには向きませんが、アクセサリーや軽めの小物を浮かせて収納するにはちょうどいいサイズ感です。

フック形状だから掛けやすくてズレにくい！穴跡が目立たないのも嬉しい！

取り付けは、フック部分の切れ込みが上側にくるよう持って、壁へ斜め下に押し込みます。ズレないように押し込むのがポイントです。

お気に入りの小物を飾ってみました。棚の上に置いていた小物を壁に移すだけでも、机まわりがかなりすっきり見えます。このフックなら、“見せる収納”がしやすいのが嬉しいです。

アクセサリーを掛けてみると、フック形状のおかげで落ちにくい印象。ネックレスやキーホルダーもサッと掛けやすかったです。

お気に入りを等間隔に並べると、ちょっとしたショップ風ディスプレイのようになります。フック自体の存在感が控えめで、並べて使ってもごちゃつき感が出にくいのも嬉しいところです。

今回は、ダイソーの『透明で目立ちにくいピンフック（6個）』をご紹介しました。「飾りたい」と「壁は傷つけたくない」が同時に叶うので、小物ディスプレイのハードルが少し下がります。

お気に入りを見える場所にまとめながら、部屋をすっきり見せたい時にオススメです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。