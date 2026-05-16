◆米大リーグ エンゼルス０―６ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースは１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス３連戦の初戦に臨み、快勝で３連勝を飾った。先発予定だったスネルが左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。急きょブルペンデーとなったが、救援陣が快投リレーでつないだ。前日に完全休養となった大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でフル出場し、メジャー２００二塁打を達成するなど、４打数１安打の内容で復調の兆しを見せた。

初回、１打席目にバッターボックスに入ったが、思わぬハプニングに見舞われた。大谷と球審、そしてエンゼルスのオハピー捕手がホームベース付近に集まると、試合が中断。球審のベルトに不具合があった模様で計４分ほど経過した後に、ようやく試合が再開。大谷は空振り三振に倒れた。

両軍無得点の３回に迎えた２死一塁の２打席目には四球を選んだ。４点リードの５回先頭で迎えた３打席目は左翼フェンス際に角度３５度、打球速度９７・１マイルの大飛球を放ち、ワンバンでフェンスに直撃する二塁打とし、チャンスメイクした。

打ってはＡ・パヘスが４回に先制３ラン。今季３８打点目となり、メジャートップのＬ・ヒックス（マーリンズ）に並ぶなど、今季は存在感を見せている。直後にはマンシーが２者連続本塁打で今回は一挙４得点。６回にはＴ・ヘルナンデスにも２ランが飛び出し、６回までに一発攻勢で６得点を奪った。

試合前にはＢ・スネル投手（３３）を左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りが発表。救援クラインが先発に上がることとなったが、クラインが２回無失点と流れを作ると、エンリケス、トライネン、ミルズ、ハート、ベシアと１回ずつをいずれも無失点でつなぎ、試合を作った。