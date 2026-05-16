松本人志、体調不良できょうの生配信を欠席 「DOWNTOWN+」代演を発表
ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」の公式SNSが16日、松本人志の体調不良を伝えた。
【写真】母の日…松本人志とオカンの2ショット
Xで「【重要】本日20:00〜「第6回入学試験「OIU」生配信」出演者変更のお知らせ」と題し、「いつもDOWNTOWN+をご利用いただき、誠にありがとうございます。本日20:00より配信を予定しております『第6回入学試験「OIU」生配信』につきまして、松本人志が体調不良のため、急遽出演を見合わせることとなりました」と報告。「配信を心待ちにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と伝えた。
続けて、「松本の出演はございませんが、本日の生配信は代演の出演者を迎え、予定通り20:00より実施いたします」とし、出演者として、千原ジュニア、西田幸治（笑い飯）、秋山竜次（ロバート）を紹介。「直前のご案内となりましたが、皆様のご視聴を心よりお待ちしております」と呼びかけた。
【写真】母の日…松本人志とオカンの2ショット
Xで「【重要】本日20:00〜「第6回入学試験「OIU」生配信」出演者変更のお知らせ」と題し、「いつもDOWNTOWN+をご利用いただき、誠にありがとうございます。本日20:00より配信を予定しております『第6回入学試験「OIU」生配信』につきまして、松本人志が体調不良のため、急遽出演を見合わせることとなりました」と報告。「配信を心待ちにされていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます」と伝えた。
続けて、「松本の出演はございませんが、本日の生配信は代演の出演者を迎え、予定通り20:00より実施いたします」とし、出演者として、千原ジュニア、西田幸治（笑い飯）、秋山竜次（ロバート）を紹介。「直前のご案内となりましたが、皆様のご視聴を心よりお待ちしております」と呼びかけた。