〈〈旧立憲民主の害獣を沢山駆除する事ができました〉高市早苗「最側近秘書」が陣営スタッフに送った衝撃メッセージ 週刊文春が入手〉から続く

「週刊文春」が報じた、自民党総裁選と衆院選で、高市早苗氏の陣営がネガティブ動画をSNS上で拡散していた問題。高市首相は5月11日、国会質疑で、次のように報道を否定した。

【実際の動画】高市陣営が投稿していた「ネガキャン動画」《小泉進次郎氏に「無能で炎上」、林芳正氏に「論外でーす」》

「他の候補へのネガティブな発信をしたり、そのような動画を作成して発信するということは、一切行っておりませんと報告を受けています。（中略）私は秘書を信じます」



5月11日、国会答弁で「秘書を信じます」と述べた高市首相 ©︎時事通信社

だが、取材班は高市氏の最側近である公設第一秘書・木下剛志氏がネガティブ動画の作成に主体的に関わっていた事実を示すメッセージを入手した。実際に作成された動画とはどのようなものだったのか。「文春オンライン」で、その一部を公開する。

【独占公開】高市陣営が投稿していた「ネガキャン動画」

さらに「週刊文春 電子版」では動画の全編のほか、総裁選で作成された小泉進次郎氏・林芳正氏を中傷する複数の動画、「高市は女神」と高市氏を礼賛する動画、そして衆院選で拡散された野党の大物候補を誹謗中傷する実際の動画を公開している。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）