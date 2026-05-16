はいむるぶしは、新客室「オーシャンフロント・プールヴィラ」を7月15日に新設する。

客室はツインとキングの2種類全8室。120平方メートル越える専有面積を有する。インテリアは自然素材のものを採用し、客室のどこからでも眺望を楽しめるレイアウトとした。幅約10メートルの窓からは西表島を正面に望むことができる。各ヴィラのテラスには季節に応じて最適な水温を保つ冷却・昇温機能付きプールを設けた。隣り合う2つの客室を室内ドアで繋ぎコネクティングルームとしても使用できる。またインルームチェックイン・チェックアウト、客室内ミニバーの無料サービス、プライベートプールの中で朝食を楽しめるフローティングブレックファストに加え、石垣空港から遊覧ヘリコプターや石垣港からプライベートクルーズでのアクセスプランを提供する。館内にはキッズスペース、フィットネスジム、ビュースポットも新設した。

オープンを記念して、2泊以上で、シャンパンボトル、20,000円分のリゾートクレジット、午後4時までのレイトチェックアウト、朝食を提供する特別宿泊プランを7月15日から2027年1月16日チェックアウト分まで販売している。