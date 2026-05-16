生後8ヶ月の子犬さんの保育園デビューの日。先生からLINEで届いた『中間報告』が健気で泣けると話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる…！親心がくすぐられるエピソードは記事執筆時点で230万回を超えて表示されており、7.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：保育園に初登園した子犬→先生からLINEで届いた『中間報告』】

犬の保育園に初登園した子犬ちゃん

Xアカウント『@oithytanothy47』に投稿されたのは、あまりにも微笑ましいエピソード。

この日、生後8ヶ月のチワワ×ヨークシャーテリア「むぅ」ちゃんは、犬の保育園に初登園したのだそう。まだまだ育ち盛りで学び盛りのむぅちゃん。

先生からLINEで届いた『中間報告』が泣けると反響

これからの犬生がより素晴らしく充実したものになるようにと登園を決断された飼い主さんですが、やはり初めての登園で離れ離れの時間をちょっぴり心配しながら過ごしていたよう。

すると、保育園の先生から『中間報告』のLINEが届いたのだといいます。

『とってもお利口さんなむぅちゃんでございます！！初めて会うわんちゃんにも勇気を出して誘っておりました！』

むぅちゃんがお友だちを作るために一生懸命頑張っている様子が記されていたのだそう。

『誘い方が独特な動きのむぅちゃんが可愛らしいです！まだ遊び方が分からないかと思いますので回数を重ねて少しずつお勉強していってもらえるといいですね！』

想像するだけでも可愛い『誘い方が独特な動き』という、まだちょっぴり不器用なところも含めて、お友だちと仲良くするために飼い主さんと離れた場所で頑張っていたというむぅちゃん。

思わず泣けてくるその中間報告に、飼い主さんも『保育士さんからの中間報告みて泣いてる』『友達100匹つくれるようにがんばれ』とエールを送られています。

この投稿には「誘い方が独特な動き…めっちゃ見てみたい！」「偉すぎる」「お友だちづくり頑張ってるのね」「可愛すぎる…！」「想像するだけで目頭熱くなる」「愛おしすぎるだろ」などのコメントが寄せられています。

日々成長する姿が尊すぎると話題に

2025年9月6日生まれのむぅちゃんは、甘えん坊でわんぱくな性格の持ち主。飼い主さんとさまざまな場所へお出かけをしたり、日々たくさんの初めてを経験しながら成長されています。

飼い主さんから溢れんばかりの愛情を受けながら、自分らしく幸せに暮らすむぅちゃんの日常は日々多くのユーザーにたくさんの癒やしを届けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@oithytanothy47」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。