ガンダム大型イベント『GUNDAM-Con』来年1月開催 ガンダム新しい施設を国内に作る予定
『ガンダム』シリーズの新情報を発表する『ガンダムカンファレンス SPRING 2026』が開催された。ガンダムシリーズ50周年に向けて、2027年1月に幕張メッセでセレブレーションイベント「GUNDAM-Con」を開催することが発表された。
【動画】SEEDも新展開！公開された『ガンダムSEED FREEDOM ZERO』新映像
「GUNDAM-Con」は“ファンの皆さまと共に創る”をコンセプトに、第1回以降も世界各地で実施予定。ガンダムシリーズを手掛けるクリエイターの参加や、作品をより深く楽しめる展示・体験コーナーをはじめ、プラモデル、カード、ゲームなどの分野で個別で実施していた世界大会を同イベント内で開催予定となっている。事前抽選で入場料は有料となる。
また、ガンダムランドマーク構想がスタート。世界中のファンが足を運びたくなるような“ガンダムの新しい施設”を日本に作る予定で、詳細は後日発表される。
ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作品以上制作。作品を中心に、商品、ゲーム、アミューズメント、音楽など多彩な事業領域を展開し、世界中のファンの皆さまに支えられて成長してきた。
『ガンプラ』は累計出荷数8億個を突破、『ガンダムカードゲーム』は6.3億枚以上を発行。2025年にリリースされた『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』は1年間で全世界800万ダウンロードを超えるなど、さまざまなタッチポイントでファンと繋がっている。
『ガンダムカンファレンス』では、昨年の配信では『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の情報公開をはじめ、大阪・関西万博へのパビリオン出展など、ガンダムシリーズの新たな挑戦となる数々のプロジェクトを紹介し、大きな話題となった。
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「GUNDAM-Con」は“ファンの皆さまと共に創る”をコンセプトに、第1回以降も世界各地で実施予定。ガンダムシリーズを手掛けるクリエイターの参加や、作品をより深く楽しめる展示・体験コーナーをはじめ、プラモデル、カード、ゲームなどの分野で個別で実施していた世界大会を同イベント内で開催予定となっている。事前抽選で入場料は有料となる。
ガンダムシリーズは、『機動戦士ガンダム』が1979年4月7日にアニメ放送を開始してから、90作品以上制作。作品を中心に、商品、ゲーム、アミューズメント、音楽など多彩な事業領域を展開し、世界中のファンの皆さまに支えられて成長してきた。
『ガンプラ』は累計出荷数8億個を突破、『ガンダムカードゲーム』は6.3億枚以上を発行。2025年にリリースされた『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』は1年間で全世界800万ダウンロードを超えるなど、さまざまなタッチポイントでファンと繋がっている。
『ガンダムカンファレンス』では、昨年の配信では『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の情報公開をはじめ、大阪・関西万博へのパビリオン出展など、ガンダムシリーズの新たな挑戦となる数々のプロジェクトを紹介し、大きな話題となった。
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