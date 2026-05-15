藤田譲瑠チマは落選となった

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバーを発表した。

世界大会へ挑む26人が決定したなか、MF藤田譲瑠チマ（ザンクト・パウリ）の落選にファンからは「予想外でした」「ちょっと驚いた」と反響を呼んでいる。

森保一監督が率いる日本代表は、来月に開幕する本大会に向けてベストメンバーを招集。順当に久保建英らが名を連ねた一方で、中盤の構成に注目が集まっていた。特にボランチのポジションは実力者が揃う激戦区となっていたが、これまでチームを支えてきたMF守田英正と、ここ1年は常連となっていた藤田がメンバーから外れる形となった。

守田は所属するポルトガル1部でも主軸として活躍し、藤田もドイツで評価を高めていただけに、この両名が選外となったことは大きな衝撃を与えている。

SNS上では「守田か藤田のどっちか選ばれると思ってたけど2人とも選外はちょっと驚いた」「藤田譲瑠チマと守田英正が両方外れるとは予想外でした」「守田と藤田どっちみたいな話してたらどっちも外すとはね」「ボランチ激戦区なら仕方ないか」「藤田を外したのは意外だった」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）