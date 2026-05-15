待機時間「1453分」に愕然　ミスド「もっちゅりん」予約殺到で公式がお詫び

ミスタードーナツが6月3日から発売を予定している人気商品「もっちゅりん」について、事前予約の開始日となった5月14日の午前7時よりミスドネットオーダーへのアクセスが集中。待機時間が長く発生する事態となりました。

これを受け、同社は公式サイトにてお詫びの文書を発表。予約開始翌日の時点でもアクセスしづらい状況が続いており、ネット上ではあきらめの声もあがっています。

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■ 昨年は即時完売 人気のドーナツが再登場

「もっちゅりん」は、2025年6月4日より期間限定で発売された商品。ネーミングからも連想される通り、「もちもちのその先」を目指して開発された新食感が特徴で、SNSを中心に大きな反響を呼んだ一方、店舗では発売直後から売り切れが続出。わずか1週間後の6月10日に公式からお詫びが出されるほどの事態となっていました。

そんな人気商品がおよそ1年ぶりに再販すると発表され、さらに今年は「いちご」味も新登場。合わせて今年はより多くの人に届くよう、5月14日午前7時よりミスドネットオーダーでの事前予約がいち早く開始されることも明らかとなり、昨年買いたくても買えなかった方は、まさに安堵した瞬間だったことでしょう。

■ 驚愕の「待機時間1453分」 通常のネット注文も困難に

再販を心待ちにしていた筆者も、5月14日の午前7時過ぎに早速。サイトへアクセス。しかし、画面にはなんと「予想待機時間は1453分です」という信じられない文字が……。

どうやら予約開始直後からサイトにはアクセスが殺到したようで、通常のネットオーダーの利用もままならない状態に。それにしても、およそ24時間という果てしない待ち時間には、ただただ愕然するばかりです。

その後も定期的にアクセスを試みましたが、やがて具体的な待ち時間の表示は消え、「ただいまアクセスが集中しており、お待ちいただく時間が長くなっております」「画面を閉じずにお待ちください」という案内画面に切り替わりました。

いつ繋がるか分からない状態でスマートフォンを長時間操作できないのは少々難儀であったため、当日の予約を一旦断念。その後14日夕方ごろに、またしても公式からお詫びが発表される事態となりました。

■ アクセスに成功するも……発売日当日はすでに「品切れ中」

翌日の5月15日早朝、改めてネットオーダーを開いてみると、依然としてアクセス集中による待機画面が表示されました。今度はそのまま画面を開いた状態で10分ほど待ち続けると、ようやく画面が切り替わり、ネットオーダーが利用できる状態になりました。

さっそく近隣の店舗で「もっちゅりん」を注文しようと試みましたが、なんと発売日当日（6月3日）の受取分はすでに「品切れ中」となっており、予約不可の状態。そこで受取日の日付を変更してみたところ、発売日から8日後となる6月11日であれば、全種類が揃った状態で注文を完了することができました。

ただし、これはあくまで筆者の居住地域の店舗の場合。現在（本稿公開時点）、ネットオーダー上ではすでに多くの店舗で「品切れ中」の表示が出ており、発売日当日に実店舗での当日販売分が用意されているかについては現時点では不明です。

こうした事態から、SNS上では早くも「私も食べたかったよー」「まじ買えない」といった落胆の声も続々。昨年に引き続き凄まじい争奪戦の様相を呈しているだけに、今後の公式からのアナウンスや店頭での販売状況にも注目が集まります。

＜参考・引用＞

ミスタードーナツ公式HP「ミスドネットオーダー事前予約集中によるお待たせ時間に関するお詫び」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051501.html