6月に開幕するサッカーワールドカップ北中米大会の日本代表のメンバー発表が行われ、39歳の長友佑都（DF、FC東京）が5回目の選出となった。ワールドカップ5大会連続出場はアジアの選手では史上初となる。直近の試合でケガを負った三笘薫（28）と、昨年12月に左膝前十字じん帯断裂のケガを負った南野拓実（31、モナコ）も選外となった。

長友は2010年南アフリカ大会に当時23歳で初出場。その後、14年ブラジル大会、18年ロシア大会と出場し、22年カタール大会では赤髪に「ブラボー！」の絶叫が話題を呼んだ。今年3月に右太もも裏の肉離れで所属チームから離脱していたが、今月6日に試合復帰。森保一監督が視察に訪れた、10日の東京V戦で復帰後初の先発出場を果たした。

9月には40歳を迎える。長友が今大会出場となれば、前回大会で5大会連続出場を果たしたアルゼンチン代表のリオネル・メッシ（38、インテル・マイアミ）やポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウド（41、アル・ナスル）らに次ぐ形となる。

8大会連続8回目の出場となる日本代表はグループFに入り、初戦をオランダ、2戦目にチュニジア、3戦目でスウェーデンと対戦する。

【メンバー 一覧】

■GK

早川友基（鹿島）

大迫敬介（広島）

鈴木彩艶（パルマ/イタリア）

■DF

長友佑都（FC東京）

谷口彰悟（シント＝トロイデン/ベルギー）

板倉滉（アヤックス/オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト/オランダ）

冨安健洋（アヤックス/オランダ）

伊藤洋輝（バイエルン/ドイツ）

瀬古歩夢（ル・アーブル/フランス）

菅原由勢（ブレーメン/ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン/デンマーク）

■MF/FW

遠藤航（リバプール/イングランド）

伊東純也（ゲンク/ベルギー）

鎌田大地（クリスタル・パレス/イングランド）

小川航基（NEC/オランダ）

前田大然（セルティック/スコットランド）

堂安律（フランクフルト/ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト/オランダ）

田中碧（リーズ/イングランド）

中村敬斗（スタッド・ランス/フランス2部）

佐野海舟（マインツ/ドイツ）

久保建英（ソシエダ/スペイン）

鈴木唯人（フライブルク/ドイツ）

後藤啓介（シント＝トロイデン/ベルギー）

塩貝健人（ヴォルフスブルク/ドイツ）

【日本代表 W杯試合日程】

■第1戦 オランダ

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月15日 5:00

■第2戦 チュニジア

会場：エスタディオ・モンテレイ

日本時間：6月21日 13:00

■第3戦 スウェーデン

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月26日 8:00