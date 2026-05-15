カングーとの価格差は40万円！

ルノー・ジャポンは2026年5月14日、3列シート7人乗りの「グランカングー」に、限定車「グランカングー クルール」を設定し、全国のルノー正規販売店で発売しました。

ルノーは、モータースポーツから実用車まで、フランスらしい独創的なクルマづくりを続けてきたメーカーです。

【画像】“鮮烈イエロー”採用の新「“3列7人乗り”ミニバン」です！ 画像を見る（90枚）

なかでも日本で高い人気を誇るモデルが「カングー」です。商用車をルーツとしながらも、お洒落で使い勝手の良いファミリーカーとして独自のポジションを築いています。

日本ではオーナーイベント「カングージャンボリー」が長年開催されるなど、熱心なファン層に支えられてきました。

その歴史は1997年にフランスで初代が登場したことから始まり、日本には2002年に導入。その後2009年には2代目へと進化し、現行となる第3世代は日本では2023年3月に発売されています。

そのカングーのホイールベースと全長を延長し、多彩なアレンジが可能な3列7人乗り仕様としたモデルがグランカングー クルールです。

ボディサイズは全長4910mm×全幅1860mm×全高1810mm。全長は、国内で高い人気を誇る高級ミニバン「アルファード」に迫る4.9m級で、全幅も1860mmとワイドな設計となっています。

標準モデル（5人乗り）のカングーとの最大の違いは、大幅に拡大されたボディサイズと、それに伴う3列目シートの追加です。

グランカングーは標準モデルに比べて全長が420mm、ホイールベースが390mm延長されており、この延長分が3列7人乗りに最適な車体構造を実現しています。

また、延長されたホイールベースに合わせてスライドドア部分も新設計となりました。開口幅は標準のカングーより180mm広い830mmを確保しており、2列目はもちろん、3列目シートへのアクセス性も高められています。

さらに特徴的なのが、全席独立式となる3列7シート構成です。

2列目と3列目シートは130mmスライドに対応するほか、折り畳みや跳ね上げ、取り外しも可能。組み合わせによるシートアレンジは1024通りにおよびます。

ラゲッジ容量も7人乗車時で500リットル、3列目を取り外すと1340リットル、さらに2列目と3列目を取り外した状態では最大3050リットルまで拡大できます。

エクステリアには、日本のファンに向けた専用仕様も盛り込まれています。

本国仕様では跳ね上げ式リアゲートが基本となりますが、日本仕様にはカングーの象徴でもあるダブルバックドア（観音開き）を採用。狭い場所でも荷物の積み下ろしがしやすい高い実用性を備えています。

また、欧州では商用車としても用いられるカングーらしく、日本仕様では素材色（黒）のバンパーや黒のスチールホイールをあえて採用し、プロギアのテイストを残しているのも見どころです。

パワートレインには、最高出力131馬力・最大トルク240Nmを発揮する1.3リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載。電子制御7速AT（7EDC）を組み合わせます。

さらに、滑りやすい路面での走行をサポートする「エクステンデッドグリップ」や16インチオールシーズンタイヤも標準装備。アウトドアやレジャーでも頼もしい走破性を発揮します。

今回設定されたボディカラーは、フランスの郵便局で使われていた鮮やかな黄色「ジョン ラ・ポスト」です。

限定車「ルノー グランカングー クルール」の価格（消費税込）は469万円。標準モデル「カングー」のガソリンモデルは429万円で展開されており、3列化やボディ拡大が施されたグランカングーとの価格差は40万円に抑えられています。

なお、今回の限定車には黄色のジョン ラ・ポストに加え、深い緑色の「ヴェール パリ」も設定。こちらも469万円で販売されます。

各色50台限定となり、5月24日まで抽選販売の購入申込みを受付。申込み数が販売予定台数に達しない場合は、先着順による通常販売へ移行すると案内されています。

「人とは違うお洒落なミニバンが欲しい」「実用性にも妥協したくない」というユーザーにとって、今回も注目度の高い限定モデルとなりそうです。