日本サッカー協会（ＪＦＡ）は１５日午後２時から、都内のホテルで６月１１日（日本時間１２日）に開幕する北中米Ｗ杯の日本代表メンバーを発表する。世界一を目指す２６人のメンバーに誰が選ばれるのか。本大会を現地で取材する記者４人の予想を紹介する。

３〜４枠とみられるＦＷは、上田綺世（フェイエノールト）、町野修斗（ボルシアＭＧ）が４人とも選出と予想した。上田は今季３１試合で２５得点を挙げオランダリーグ得点王がほぼ確実。万能型の町野の存在は、ＭＦ三笘薫（ブライトン）が左太もも裏負傷というアクシデントにより、さらに心強いものになる。

残る候補では小川航基（ＮＥＣ）、塩貝健人（ウォルフスブルク）がそれぞれ３人、後藤啓介（シントトロイデン）を１人が選出と予想した。東京五輪世代の２８歳・小川は１８６センチの高さがあるが、所属チームで出番が減っている点が懸念される。塩貝は３月のスコットランド戦でデビュー即アシストを記録しアピールに成功。超異例の「１キャップ」でのＷ杯出場の可能性がある。２０歳の後藤も１９１センチと長身で、クラブで１１得点と活躍している。