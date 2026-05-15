自家焙煎の珈琲を愉しむ東京の喫茶店3選　自分時間を贅沢に味わえる空間

豆の焙煎やコーヒーの抽出、一緒に味わいたいスイーツ……都内に数多くある喫茶店から、こだわりが詰まった味を楽しませてくれる喫茶店を厳選して紹介します。一杯のコーヒーに陶然となる小さな旅は、これからの季節にもぴったりです。

珈琲が演出するゆるりと濃密な自分時間『胡桃堂喫茶店』＠国分寺

コーヒーの香りが漂う店内には、重厚なアンティーク家具と約1000冊の本がズラリ。喫茶店だけでなく『胡桃堂書店』としての一面も備えるコチラには、心地よい静寂のなか、コーヒーとともに本の世界に没入するゲストたちの姿が。

「コンセントやwifiはありませんが、その少しの不自由さが心地よい時間に繋がっていると思います」と語る店長の言葉に、説得力が宿る光景だ。

さっそく店名を冠した「胡桃堂ブレンド」をオーダー。注文毎に豆を挽き、ペーパードリップで淹れる一杯は、中深煎りのエチオピアとコロンビアのブレンド。

美唄くるみとあんこのパウンドケーキ650円、胡桃堂ブレンド780円

『胡桃堂喫茶店』（左）美唄くるみとあんこのパウンドケーキ 650円 （右）胡桃堂ブレンド 780円 ブレンドは西国分寺「TakaiTOCoffee」との共同開発

そのしっかりとしたコク深さは「美唄くるみとあんこのパウンドケーキ」とよく合う。ケーキに練り込まれたクリームチーズの酸味の余韻に誘われ、コーヒーをまたひと口。

さて、あなたはここで、どんな一冊に出逢いたい？

『胡桃堂喫茶店』店長 柏岡紗季さん

店長：柏岡紗季さん「自分らしい時間をお過ごしください。お待ちしております！」

『胡桃堂喫茶店』

［店名］『胡桃堂喫茶店』

［住所］東京都国分寺市本町2-17-3

［電話］042-401-0433

［営業時間］11時〜18時（食事は15時まで）

［休日］木

［交通］JR中央線ほか国分寺駅北口から徒歩5分

自家焙煎の美味を地元の伝統工芸品で味わう贅沢な1杯『すみだ珈琲』＠錦糸町

「すみだブレンド」は墨田区の地域ブランド「すみだモダン」認定の味。豆は最高品質のスペシャルティコーヒーのみを使用し、その日の天候や湿度を考慮して自家焙煎している。

それらこだわりのコーヒーを注ぐ器が江戸切子。通常は冷たいものを楽しむ特別なグラスだが、「地元の伝統工芸に身近に触れてほしい」と熱さに強いオリジナルを開発した。職人が一つひとつカットを施した器＋コーヒーの組み合わせは言わば愛でて味わう芸術品だろう。

すみだブレンド（深煎り）650円、珈琲を使ったモカチーズケーキ620円

『すみだ珈琲』（左）すみだブレンド（深煎り） 650円 （右）珈琲を使ったモカチーズケーキ 620円 一部販売もしている江戸切子のカップは現在10種。モカチーズケーキも「すみだモダン」認定の味

自家製スイーツも評判で「珈琲を使ったモカチーズケーキ」はチーズのコクと豆の香りが心地いい。

そしてこの店が単なる人気店だけに終わらないのは、コーヒーを通じた地域活動や豆のかすを有機質肥料に利用するなど、環境問題にも積極的に取り組んでいること。コーヒーと街を愛し、未来を考える。地域のお手本のような喫茶店だ。

『すみだ珈琲』店主 廣田英朗さん

店主：廣田英朗さん「豆の良さを引き出すようほぼ毎日焙煎しています」

『すみだ珈琲』

［店名］『すみだ珈琲』

［住所］東京都墨田区太平4-7-11

［電話］03-5637-7783

［営業時間］11時〜19時（18時半LO）

［休日］土・日・祝

［交通］JR総武線ほか錦糸町駅北口から徒歩6分

本格ケーキと愉しむ…苦味とコクが効いた自家焙煎コーヒー『タイズ（TIES）』＠本郷3丁目

入口のショーケースには麗しいケーキが並び、奥には暖色の光源が心地よく灯る喫茶スペースが広がる。喫茶店と洋菓子店で経験を積んだ店主が手がける同店では、こだわりの自家焙煎コーヒーと、上質なフランス菓子が楽しめる。

聞けば、焙煎からケーキの仕込みまで、すべて店主が行っているというのだから驚きだ。

ネルで丁寧に抽出する自家焙煎コーヒーは深煎りがメイン。しっかりした苦味とコクが感じられるコーヒーと、同量のミルクで割った「カフェオレ」は、奥行きある苦味が活きているのがよくわかる。

クルリデ640円、カシス640円、モンブラン880円、カフェオレ830円

『タイズ（TIES）』（手前：左から）クルリデ 640円、カシス 640円、モンブラン 880円 （奥）カフェオレ 830円 甘さ控えめで品のいい味わいのケーキ。定番から季節の品まで10種以上が揃う。テイクアウトで購入も可能

さらに、ケーキを味わえば、どれもきちんと手間をかけられているのは一目瞭然。ただでさえコーヒーとケーキは黄金コンビ。さらに深すぎるコーヒー＆スイーツ愛を持つ店主が生み出す、至高のマリアージュとくれば。ほら、気になってきたでしょう？

『タイズ（TIES）』店主 （左）坂爪弘樹さん、（右）由佳子さん

店主：坂爪弘樹さん、由佳子さん「落ち着いた空間で、コーヒーとケーキを楽しんでください！」

『タイズ（TIES）』

［店名］『タイズ（TIES）』

［住所］東京都文京区湯島4-1-13

［電話］03-3818-0393

［営業時間］12時〜17時半（17時LO）

［休日］月・火・水、木は隔週

［交通］都営大江戸線本郷三丁目駅5番出口から徒歩6分

撮影／松田麻樹（胡桃堂喫茶店）、西崎進也（タイズ）、取材／星野真琴（胡桃堂喫茶店、タイズ）、肥田木奈々（すみだ珈琲）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】珈琲にスイーツ、こだわりが詰まった東京の喫茶店3選 10種以上の上質な自家製ケーキが揃う店も（18枚）