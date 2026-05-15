ラ・リーガ 25/26の第36節 レアル・マドリードとレアル・オビエドの試合が、5月15日04:30にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ブラヒム・ディアス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、アルバート・レイナ（FW）、thiago cruz fernandez（FW）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。レアル・マドリードのビニシウス・ジュニオール（FW）のアシストからゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

ここで前半が終了。1-0とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

54分、レアル・オビエドが選手交代を行う。イリヤス・チャイラ（FW）からサンティ・カソルラ（MF）に交代した。

64分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。オルリアン・チュアメニ（MF）、トレント・アレクサンダーアーノルド（DF）に代わりジュード・ベリンガム（MF）、ダニエル・カルバハル（DF）がピッチに入る。

69分、レアル・オビエドが選手交代を行う。thiago cruz fernandez（FW）からハイセム・ハッサン（FW）に交代した。

69分、レアル・マドリードが選手交代を行う。ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）からキリアン・エムバペ（FW）に交代した。

77分、レアル・マドリードは同時に2人を交代。ブラヒム・ディアス（FW）、フランコ・マスタントゥオノ（FW）に代わりセサル・パラシオス（MF）、ダニエル・ヤニェス（MF）がピッチに入る。

79分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ニコラス・フォンセカ（MF）、ナチョ・ビダル（DF）に代わりパブロ・アグディン（MF）、ルーカス・アイハド（DF）がピッチに入る。

その直後の80分レアル・マドリードに貴重な追加点が入る。キリアン・エムバペ（FW）のアシストからジュード・ベリンガム（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

ここで後半終了。2-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レアル・マドリードが2-0で勝利した。

2026-05-15 06:30:15 更新