セガサミーホールディングスは14日、26年シーズン限りで社会人野球チーム「セガサミー野球部」の活動を終了し、廃部することを発表した。セガ、サミーの両社が経営統合した翌年の05年に創部。14度出場の都市対抗では3度の4強入り、6度出場の日本選手権では14年に準優勝など輝かしい実績を残してきた。

同社は「従業員の一体感を醸成し、結束力を高める象徴的な存在」と活動を評価した上で「経営環境は近年大きく変化しており、チームの近年の状況なども踏まえて検討を重ねた」と説明。都市対抗は昨年まで2年連続で予選敗退だった。

昨年6月に他界した長嶋茂雄さんは男子ゴルフ「長嶋茂雄招待セガサミー・カップ」でホスト役を務めるなど同社の里見治会長と親交があり、都市対抗出場の際には激励に訪れた。OBにはDeNA・宮崎、昨季新人王のヤクルト・荘司らが名を連ねる。

昨年12月に26年限りでの休部を発表したパナソニックに続き、強豪チームの廃部。所属選手は社業に専念、社会人チームや独立リーグへの移籍などそれぞれの道を模索する見込みで、来季の新規加入選手は決定していなかった。近々の公式戦は、6月12日から都市対抗2次予選を控えている。（柳内 遼平）

▼DeNA・宮崎 寂しい思いです。自分の野球人生にとってかけがえのない、大事な時間を過ごせた場所でした。今在籍している方々に最後の最後まで戦い抜いてもらい、有終の美を飾ってもらいたいと思います。