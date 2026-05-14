タレントのジョナサン・シガー（41）が14日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、出自にまつわる知られざる事実を明かした。

「黒船特派員」として、木曜レギュラーを約20年、務めているジョナサン。群馬育ちで、この日ゲスト出演したJOYとは、35年以上の交流があるという。

CM明けのコーナーで、MCの大島由香里が「衝撃の事実が判明しました」と前置き。「35年以上の（付き合いがある）中で、JOYさんが初めて知ったことがあるんですよね？」とJOYに話を振った。

すると、JOYは「ジョナサンがハーフじゃなかったという…」とポツリ。スタジオは大きな笑いに包まれ、「衝撃っすよ？」と目を見開いた。

ジョナサンは台湾生まれで、その後群馬県に移った。父は米国人、母はイタリア人。日本語はネイティブばりのペラペラだが、実は日本人の血は「全く入ってないですから」という。国籍も日本ではなく、「アメリカです」と明かした。

「ハーフ感、出してたじゃん？」と驚くJOYに、ジョナサンは「あえて出そうとしていたわけじゃないから」と話し、「ガッツリ外国人だよ」とぶっちゃけた。

ジョナサンは7日の同番組で、1日に第1子男児が誕生したことを報告していた。