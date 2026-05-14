■全国アリーナワンマンツアー＜Suchmos BAY SIDE TOUR 2027＞

▼2027年

3月13日(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

open17:00 / start18:00

3月14日(日) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

open15:00 / start16:00

（問）NORTH ROAD MUSIC 022-256-1000

4月16日(金) 福岡・マリンメッセ福岡B館

open18:00 / start19:00

4月17日(土) 福岡・マリンメッセ福岡B館

open15:00 / start16:00

（問）BEA 092-712-4221

4月24日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜

open16:30 / start18:00

4月25日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:30 / start17:00

（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077

5月01日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE

open17:00 / start18:00

5月02日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

open15:00 / start16:00

（問）清水音泉 06-6357-3666

▼チケット

全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000

【オフィシャル一次先行(抽選)】

受付期間：5月14日(木)21:30〜5月31日(日)23:59

URL：https://w.pia.jp/t/suchmos-tour2027/

※お一人様4枚まで購入可能。

※小学生以上有料/未就学児童無料(保護者同伴の場合に限る)、大人1名につき子供1名まで膝上可。但し座席が必要な場合はチケット必要