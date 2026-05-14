Suchmos、8年ぶり全国アリーナツアー＜BAY SIDE TOUR＞を2027年春開催
Suchmosが本日5月14日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演を皮切りに全国対バンツアー＜The Blow Your Mind TOUR 2026＞をスタートさせた。同公演では2027年3月から全国4都市8公演を巡る新たなアリーナワンマンツアーを開催することが発表となった。
＜Suchmos BAY SIDE TOUR 2027＞と名付けられたツアーは、8年ぶりのアリーナツアーとなるもの。宮城・ゼビオアリーナ仙台、神奈川・Kアリーナ横浜、福岡・マリンメッセ福岡B館、兵庫・GLION ARENA KOBEといった港にゆかりのある4都市を2daysずつ巡るツアーとなる。チケットのオフィシャル一次先行受付は本日5月14日21:30より。
■全国アリーナワンマンツアー＜Suchmos BAY SIDE TOUR 2027＞
▼2027年
3月13日(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台
open17:00 / start18:00
3月14日(日) 宮城・ゼビオアリーナ仙台
open15:00 / start16:00
（問）NORTH ROAD MUSIC 022-256-1000
4月16日(金) 福岡・マリンメッセ福岡B館
open18:00 / start19:00
4月17日(土) 福岡・マリンメッセ福岡B館
open15:00 / start16:00
（問）BEA 092-712-4221
4月24日(土) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
4月25日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open15:30 / start17:00
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
5月01日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE
open17:00 / start18:00
5月02日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE
open15:00 / start16:00
（問）清水音泉 06-6357-3666
▼チケット
全席指定 ￥15,000 / Under18 ￥10,000
【オフィシャル一次先行(抽選)】
受付期間：5月14日(木)21:30〜5月31日(日)23:59
URL：https://w.pia.jp/t/suchmos-tour2027/
※お一人様4枚まで購入可能。
※小学生以上有料/未就学児童無料(保護者同伴の場合に限る)、大人1名につき子供1名まで膝上可。但し座席が必要な場合はチケット必要
■＜Suchmos The Blow Your Mind TOUR 2026＞
5月14日(木) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
ゲスト：IO
5月15日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama
open18:00 / start19:00
ゲスト：IO
▼チケット
・1階 立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・2階 指定席 ￥9,500(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
5月20日(水) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
ゲスト：GLIM SPANKY
5月20日(水) 愛知・Zepp Nagoya
open18:00 / start19:00
ゲスト：GLIM SPANKY
▼チケット
・1階 立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・2階 指定席 ￥9,500(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）JAILHOUSE 052-936-6041
5月26日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
ゲスト：くるり
5月27日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside
open18:00 / start19:00
ゲスト：くるり
▼チケット
・1階 立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・2階 指定席 ￥9,500(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）清水音泉 06-6357-3666
5月29日(金) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
ゲスト：長岡亮介
5月30日(土) 福岡・Zepp Fukuoka
open18:00 / start19:00
ゲスト：長岡亮介
▼チケット
・1階 立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・2階 指定席 ￥9,500(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）BEA 092-712-4221
6月04日(木) 北海道・Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
ゲスト：cero
6月05日(金) 北海道・Zepp Sapporo
open18:00 / start19:00
ゲスト：cero
▼チケット
・1階 立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・2階 指定席 ￥9,500(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）WESS info@wess.co.jp
6月13日(土) 宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
ゲスト：ハナレグミ
6月14日(日) 宮城・SENDAI GIGS
open17:00 / start18:00
ゲスト：ハナレグミ
▼チケット
・1階 立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・2階 指定席 ￥9,500(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）NORTH ROAD MUSIC 022-256-1000
6月20日(土) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
open18:00 / start19:00
ゲスト：GRAPEVINE
6月21日(日) 広島・BLUE LIVE HIROSHIMA
open17:00 / start18:00
ゲスト：GRAPEVINE
▼チケット
・立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571
6月25日(木) 新潟 LOTS
open18:00 / start19:00
ゲスト：The Birthday
6月26日(金) 新潟 LOTS
open18:00 / start19:00
ゲスト：The Birthday
▼チケット
・立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
7月01日(水) 東京・Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
ゲスト：Fujii Kaze
7月02日(木) 東京・Zepp Haneda
open18:00 / start19:00
ゲスト：Fujii Kaze
▼チケット
・1階 立見 ￥9,000(ドリンク代別途)
・2階 指定席 ￥9,500(ドリンク代別途)
・Under18 ￥8,000(ドリンク代別途)
（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077
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