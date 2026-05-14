この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【Android版Apple Intelligence】Googleの新AI「Gemini Intelligence」とは？ スマホ自動操作・AI文字起こし・Googlebookまで完全解説！」と題した動画を公開した。2026年5月13日に開催されたGoogleの発表イベント「The Android Show(I/O Edition 2026)」で披露された、Android端末向けの新AI機能や、新設計のノートパソコンに関する情報を詳細に解説している。



動画の前半では、ハードウェアとソフトウェアを連携させてユーザーをサポートするAI機能群「Gemini Intelligence」を取り上げた。注目すべき点として、複数アプリをまたぐ作業を自動化する「アプリの自動操作機能」を紹介。パンフレットを撮影するだけで旅行サイトから条件に合うツアーを自動検索するデモンストレーションを提示した。また、音声をテキストに変換する文字起こし機能「Rambler」では、不要な言葉を省き、重要な部分を短く要約してテキスト化できると説明。さらに、自然言語の指示でウィジェットを作成できる「Create My Widget」など、5つの主要機能が実装されるという。これらは、2026年夏から最新のSamsung GalaxyやGoogle Pixelスマートフォンへ段階的に提供が開始される予定だ。



動画の後半では、Gemini Intelligenceの能力を最大限に引き出すためにゼロから設計されたノートパソコン「Googlebook」について解説した。AndroidとChromeOSの利点を融合させた本機には、マウスカーソルを少し動かすだけでAIが反応し、状況に応じた提案を行う新機能「Magic Pointer」が搭載されている。加えて、スマートフォン内のファイルに即座にアクセスしてPC上で表示・検索できる「Quick Access」機能も備え、デバイス間のシームレスな連携を実現している。動画では、独自の「glowbar」を搭載したGooglebookが、Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovoなどのパートナー企業と協力して開発されており、2026年秋に様々な形やサイズで展開される予定だと述べた。



動画の終盤では、スマートフォン上のブラウザを自動操作できる「Auto browse」や、車載プラットフォーム「Android Auto」への機能実装など、その他のアップデートにも言及した。生活のあらゆる場面にAIが浸透していく未来を予感させる内容となっている。紹介された記事やツールのリンクは動画の概要欄に記載されており、興味がある人は自分の手で試してみることをおすすめする。