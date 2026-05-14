全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿のとんかつ店『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』です。

カジュアルな定食がワインとスープで優雅な洋食気分に

フレンチ出身の原田隼太郎さんが立ち上げたのは、とんかつでもなく洋食とも違う“洋カツ”の店。気軽な定食スタイルだが、味噌汁や豚汁ではなく季節のポタージュから始まる。フレンチの一品のような贅沢な味わいに早くも心をつかまれる。

美しく盛りつけられたポークカツレツはすっとかみ切れてふわふわ。糖質オフの特製パン粉をまとわせ、低温でじっくり揚げた衣が一体化して食べ心地も軽い。

幻水豚のポークカツレツ1900円（ライス・スープ・サラダ付き）

『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』（左）ナチュラルワイン（オレンジ） 1000円 （右）幻水豚のポークカツレツ 1900円（ライス・スープ・サラダ付き） 肉の大きさは1g単位、揚げ時間は秒単位で調整

原田さんがフリーランスのシェフ時代に熊本県の銘柄豚・幻水豚に出合い、赤身のおいしさを伝えたいと思ったのが、この店のきっかけなのだ。

香りも上品で繊細な味わいだから、ナチュールのオレンジワインがぴったり。果実感とほどよい苦味が寄り添いながらアクセントにもなる。ハイボールはスパイシーな香りが心地よい山椒の霊芝のクラフトジンで、お酒のセレクトもセンス抜群！

『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』店主 原田準太郎さん

店主：原田準太郎さん「この先、ワインをもっと充実させていく予定です」

『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』

恵比寿『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』

［店名］『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』

［住所］東京都渋谷区恵比寿南3-1-2

［電話］非公開

［営業時間］11時〜15時（14時半LO）、17時〜21時半（21時LO）

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか恵比寿駅西口から徒歩6分

撮影／小澤晶子、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ワイン×とんかつの組み合わせが抜群にうまい店の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『洋カツ屋ドン・デ・ラ・ナチュレ』の「幻水豚のポークカツレツ」がコレ！香りも上品で繊細な味わい（6枚）