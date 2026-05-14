俳優の大竹しのぶが１３日、ＮＨＫＡＭ「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」で、息子の二千翔さんに子供が生まれていたことを公表。「ということは、私はおばあちゃん」と喜びをにじませた。

２人目の孫が生まれたというリスナーからのメッセージを読み上げた大竹は「私も実はですね、前から言おうと思いながら…。私にも実は生まれたんですよ、私にも生まれたって変な言い方ですけど、息子が結婚して、１年前に。孫が生まれたんです。パチパチパチ」と嬉しそうに報告した。

「ということは、私はおばあちゃん。いやだ〜。そんな日が来るなんて思わなかったですけど、本当に子供ってかわいいなって思うし、それを育てる若い夫婦、育てるって大変。私も母に応援してもらってたなって」と息子夫婦の奮闘と、自身が育児をしていた頃を重ねた。

大竹も育児を手伝っているようだが「昔の子育てと今の子育て、ちょっと違ったりして」と切り出し「沐浴の後、湯冷ましとか飲ませなくていいの？というと、今の時代はそういうの、ないんですって言われてしまって」「そんなのダメよ、飲ませなさいって言っちゃいけない。嫁と姑になっちゃう」と笑い「すごくしっかりして、素敵な娘になったお嫁さん。息子も一生懸命お父さんとして頑張っている」と若い夫婦を応援していた。