今年の“レジェンズシリーズ”第一弾、建国250周年を祝う『FJ プレミアシリーズ マーキース1776/パッカード1776』が限定デビュー
アクシネットジャパンインクから、フットジョイの限定シューズのアナウンス。「全米プロゴルフ選手権を記念した限定モデルを、フットジョイ公式オンラインストア限定、数量限定で発売いたします」と、同社広報。
【画像】『パッカード1776』の方が、シンプルでカッコいい!?
昨日の練習ラウンドで、ジャスティン・トーマスとキャメロン・ヤングがこの薄いグレーの限定シューズを着用していたが、フィラデルフィアの建造物への敬意と、アメリカ建国250周年への想いも込めた限定作だという。
「今回の限定プレミアシリーズは『マーキース 1776』と『パッカード 1776』を用意し、厳選されたグレーとホワイトのプレミアムレザーを基調にしたレジェンズシリーズの第1弾となります。アメリカ建国の地として知られるフィラデルフィアに佇む歴史的建造物への敬意を込め、ゴルフが歩んできた伝統を尊重しながら、現代のプレーに求められるパフォーマンスへと進化を遂げた一足です。建国250周年を記念し、アメリカの歴史を感じさせるアクセントを随所に施しています」（同）
オープン価格だが、『FJ プレミアシリーズ パッカード 1776』が税込44,000円で、『FJ プレミアシリーズ マーキース 1776』が48,400円でオンラインストアに製品登録されている。数量限定モデルのため、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】『パッカード1776』の方が、シンプルでカッコいい!?
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フットジョイ、レジェンズシリーズ第4弾『Harris Tweed』を発表、7月16日限定デビュー
フットジョイ、レジェンズシリーズ第3弾『Liberty』を発表、6月11日限定デビュー
フットジョイ、レジェンズシリーズ第2弾『Carolina Blue』を発表、5月14日限定デビュー
【画像】『パッカード1776』の方が、シンプルでカッコいい!?
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「今回の限定プレミアシリーズは『マーキース 1776』と『パッカード 1776』を用意し、厳選されたグレーとホワイトのプレミアムレザーを基調にしたレジェンズシリーズの第1弾となります。アメリカ建国の地として知られるフィラデルフィアに佇む歴史的建造物への敬意を込め、ゴルフが歩んできた伝統を尊重しながら、現代のプレーに求められるパフォーマンスへと進化を遂げた一足です。建国250周年を記念し、アメリカの歴史を感じさせるアクセントを随所に施しています」（同）
オープン価格だが、『FJ プレミアシリーズ パッカード 1776』が税込44,000円で、『FJ プレミアシリーズ マーキース 1776』が48,400円でオンラインストアに製品登録されている。数量限定モデルのため、気になる人はお早めに。
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