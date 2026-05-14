任期満了に伴う新潟県知事選挙が告示されました。これまでに現職と新人、あわせて3人が立候補を届け出ています。



立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん、新人の安中聡さんの3人です。届け出を済ませた3人は、さっそく新潟市内で第一声をあげています。



■無所属・現 花角英世候補

「安全で安心で暮らしやすい新潟のその上に、何と言っても経済の活力ですよ。この新潟が、経済社会が元気でなければならない。挑戦する人を応援する、またこの新潟で挑戦したいと思ってもらえるようなそういう環境を作っていく。これが活力ある新潟への道筋であります。」



■無所属・新 土田竜吾候補

「県民の皆さんの思いをしっかりと県政に反映できるように常設型の県民投票条例、これをまず制定します。保育の格差・子育ての格差、これも是正していく。0歳児から5歳児までの保育料完全無償化を実現します。」



■無所属・新 安中聡候補

「おかしい手法で再稼働を認めた柏崎刈羽原発、これをまず停止しなければならない。そして廃止に向けてやっていかなければならない。(他国からの)攻撃目標にさせないために、柏崎刈羽原発を廃止しなければいけない。国や東京電力からお金が入ってくるから新潟県が潤う。そんな話をしている場合ではない。」



立候補の届け出は、14日午後5時まで受け付けています。投票は5月31日(日)で即日開票されます。