５月１３日(水)、来週末の２３日(土)から京都府のわかさスタジアム京都で開催される春季近畿地区高校野球大会の組み合わせが発表されて、出場８校の対戦相手が決定しました。

【画像】春季近畿地区高校野球大会の会場・わかさスタジアム京都

今大会の出場校は、近畿各地区の府県大会を制した６校に、開催地である京都府の準優勝校、３位校を加えた８校。履正社(大阪)、智辯和歌山(和歌山)、報徳学園(兵庫)、天理(奈良)といった選抜大会への出場を逃した雪辱に燃える名門校が出場権を手にする中で、選抜大会からは、滋賀学園(滋賀)ただ１校が、春の近畿大会への切符を確保しました。

【大会初日】 履正社×立命館宇治 智辯和歌山×滋賀学園

５月２３日(土)、大会初日の第１試合では、大阪大会を粘り強く勝ち上がった履正社が地元京都の準優勝校・立命館宇治と対戦。

続く第２試合では、和歌山大会を盤石の強さで制した智辯和歌山が、主力選手を欠きながらも、滋賀県初の春の大会３連覇を果たした実力校・滋賀学園と激突します。

【大会２日目】 龍谷大平安×報徳学園 天理×京都外大西

２日目の５月２４日(日)には、第１試合で混戦の京都大会を安定感ある戦いぶりで勝ち抜いた龍谷大平安が、神戸国際大付属との３回戦をはじめ激戦が続いた兵庫大会を制して近畿の舞台に駒を進めてきた報徳学園と激突。

続く第２試合では、ライバル智辯学園との準々決勝でコールド勝ちをおさめるなど、奈良大会を圧倒的な強さで優勝した天理が、東山との３位決定戦に競り勝ってこの大会への出場権を確保した京都外大西と対戦します。

大会は、翌週の５月３０日(土)に１回戦を勝ち抜いた４校による準決勝、翌日の５月３１日(日)に決勝戦が行われて、令和８年度の春季近畿大会王者が決定します。

令和８年度 春季近畿地区高校野球大会 組み合わせ (わかさスタジアム京都)

【５月２３日(土)】

立命館宇治(京都２位) 対 履正社(大阪) １０時～

智辯和歌山(和歌山) 対 滋賀学園(滋賀) １２時３０分～

【５月２４日(日)】

龍谷大平安(京都１位) 対 報徳学園(兵庫) １０時～

京都外大西(京都３位) 対 天理(奈良) １２時３０分～

【５月３０日(土) 準決勝(予定)】

立命館宇治×履正社の勝者 対 智辯和歌山×滋賀学園の勝者 １０時～

龍谷大平安×報徳学園の勝者 対 京都外大西×天理の勝者 １２時３０分～

【５月３１日(日)】

決勝 １２時開始予定