プロジェクト支援の募集スタート！「JBL BandBox Solo」「JBL BandBox Trio」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ・カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランドであり、日本においてワイヤレススピーカー8年連続販売台数No.1※1を誇る「JBL」より、AIによるボーカルおよび楽器のステム分離機能を本体に搭載したポータブルアンプ＆Bluetoothワイヤレススピーカー「JBL BandBox Solo」「JBL BandBox Trio」を、CCCグループのクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING（グリーンファンディング）」にて、2026年5月13日（水）10時より日本導入に向けたプロジェクト支援の募集を開始した。
■音楽ファンに向けたスマートスピーカー
「JBL BandBox」シリーズは、演奏練習や音楽再生はもちろん、制作活動までを1台でカバーする、音楽ファンに向けたスマートスピーカー。
最大の特長は、クラウドに依存することなく、本体内処理のみでボーカルや楽器のステム分離を可能にする独自のAI技術だ。Bluetoothで再生した楽曲をリアルタイムで解析し、ボーカル、ギター、リズムパートを自在に分離することで、あらゆる楽曲を即座にマイナスワン音源として活用できる。
コンパクトな筐体で気軽に持ち運べる「JBL BandBox Solo」は、日常の練習や自宅での演奏を中心に、ギターやボーカルを楽しみたいすべての音楽ファンに向けたモデル。一方、「JBL BandBox Trio」は、4チャンネルミキサーと高い出力性能を備え、バンド演奏やセッションなど、複数人での演奏にも対応する。
両モデルは「JBL One」アプリに対応しており、アンプシミュレーターやエフェクト、練習用ツールの設定までを一元的に管理できるため、演奏スタイルやシーンに応じた音作りをスムーズに行うことができ、また浮かんできたアイデアの録音からビルドアップ、そして毎日の練習までバリエーション豊かに楽しくなる。そして、この直感的かつ詳細なサウンド調整が可能なアプリUIが評価され、「iF デザインアワード 2026」にて最優秀賞である「iF ゴールドアワード」を受賞した。
さらに、プロジェクト期間中は池部楽器店 旗艦店 イケシブ（IKEBE SHIBUYA）1F「ワールドペダルパーク」、二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電+」にて製品展示を実施予定。実物を体感して検討できる。また、2026年5月16日（土）、17日（日）に大阪南港ATCホールにて開催される全国最大規模の楽器ショー「サウンドメッセ in Osaka 2026」への出展も決定した。関西方面でも実機を体感いただける絶好の機会となる。
＜プロジェクト概要＞
JBL BandBoxシリーズプロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9369
実施期間：2026年5月13日(水)10:00〜2026年8月31日(月)23:59
リターンプラン（一例）：
Super Early Bird： 18%OFF（先着100名様限定）
Early Bird： 15%OFF（先着150名様限定） 等
一般販売予定価格：BandBox Solo：35,200円（税込）
BandBox Trio：84,700円（税込）
お届け予定：2026年9月より順次予定
【JBL BandBox Solo】
【JBL BandBox Trio】
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コンパクトな筐体で気軽に持ち運べる「JBL BandBox Solo」は、日常の練習や自宅での演奏を中心に、ギターやボーカルを楽しみたいすべての音楽ファンに向けたモデル。一方、「JBL BandBox Trio」は、4チャンネルミキサーと高い出力性能を備え、バンド演奏やセッションなど、複数人での演奏にも対応する。
両モデルは「JBL One」アプリに対応しており、アンプシミュレーターやエフェクト、練習用ツールの設定までを一元的に管理できるため、演奏スタイルやシーンに応じた音作りをスムーズに行うことができ、また浮かんできたアイデアの録音からビルドアップ、そして毎日の練習までバリエーション豊かに楽しくなる。そして、この直感的かつ詳細なサウンド調整が可能なアプリUIが評価され、「iF デザインアワード 2026」にて最優秀賞である「iF ゴールドアワード」を受賞した。
さらに、プロジェクト期間中は池部楽器店 旗艦店 イケシブ（IKEBE SHIBUYA）1F「ワールドペダルパーク」、二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電+」にて製品展示を実施予定。実物を体感して検討できる。また、2026年5月16日（土）、17日（日）に大阪南港ATCホールにて開催される全国最大規模の楽器ショー「サウンドメッセ in Osaka 2026」への出展も決定した。関西方面でも実機を体感いただける絶好の機会となる。
＜プロジェクト概要＞
JBL BandBoxシリーズプロジェクトページ：https://greenfunding.jp/lab/projects/9369
実施期間：2026年5月13日(水)10:00〜2026年8月31日(月)23:59
リターンプラン（一例）：
Super Early Bird： 18%OFF（先着100名様限定）
Early Bird： 15%OFF（先着150名様限定） 等
一般販売予定価格：BandBox Solo：35,200円（税込）
BandBox Trio：84,700円（税込）
お届け予定：2026年9月より順次予定
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