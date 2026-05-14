公開3日間で観客動員231万人を記録し、「劇場版 名探偵コナン」シリーズ史上最高のスタートダッシュを記録した、最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。

その後も圧倒的な人気で他の追随を許さない、メガヒット上映中のこの最新作冒頭12分の映像を、5月22日（金）よる9時より日本テレビ系で放送の「金曜ロードショー」『ミニオンズ フィーバー』の本編後に、“ノーカット”で初放送することが決定！

まだ最新作をご覧になっていない方も、既に劇場でご覧になった方も、疾走感あふれる冒頭シーンの迫力を是非体感してみては？

【『ミニオンズ フィーバー』】

ユニバーサル・スタジオと『SING／シング』『ペット』のイルミネーション・スタジオが贈る、バナナが大好きな謎の黄色い生物・ミニオンを主人公にした劇場長編アニメーション「ミニオンズ」シリーズの第2作。最強最悪のボスに仕えることを生きがいとするミニオンたちが、なぜ怪盗グルーをボスに選んだのか、そしてグルーはどのようにして月を盗むほどの大悪党になったのか、その謎が明らかにされる！

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