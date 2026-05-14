40歳になった“よしもと男前1位芸人”ガックリ「今ではメロい芸人ランキングの100位にも入らない」

5月14日（木）の『アメトーーク！』では、若く見られがちなメンバーが集結する「意外と40歳いってる芸人」が放送される。



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スタジオには、向井慧（パンサー）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、リリー（見取り図）、ハライチ（岩井勇気、澤部佑）、山添寛（相席スタート）、お見送り芸人しんいち、和田まんじゅう（ネルソンズ）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）が集結し、中堅世代の仕事の悩みや、最近特に感じる心身の衰えなどをぶちまける。

芸人たちは、同年代で今年43歳になる先輩・濱家隆一（かまいたち）に「どうやってのし上がったんですか？」と、のっけから質問攻め。はたして、羨望のまなざしを一身に受ける濱家は芸人たちをどう思う？

まずは40歳の芸人たちが仕事で感じていることを発表。

向井と野田が若いアイドルと共演する際に困っていることを告白すると、澤部がある逃げ道を伝授する。また、リリーは若い世代に“たとえ”がまったく伝わらないとボヤき始めて…。

一方、しんいち、まんじゅう、ナダルは「俺らはロケしかしてない！40やのに安定していないって何!?」と自虐モードに突入。すると、『かまいガチ』で猛烈に体を張っているまんじゅうとそれを見ている濱家の対比が明らかになり…。

また、芸人たちは40歳になって実感している心身の衰えを激白。すると、白髪やトイレ問題、肌のハリなどお悩みが続出する。

かつては「よしもと男前ランキング」1位の栄光を手にしていた向井だが、「今では『メロい芸人ランキング』の100位にも入らない…。昔はあんなにメロかったのに（笑）！」とガックリ。そこで、20代の頃の写真と現在を比較してみることに。

一方、濱家は「すぐに人の名前が出てこない」と告白。すると、激しく同意した芸人たちが…。

40歳の芸人たちのリアルが明かされるなか、街の女性200人にアンケートを実施した「40歳ダメ大人ランキング」の結果を発表。全然うれしくない1位が決定してしまう。さらに、ゆうちゃみが選ぶダメ大人No.1は？

ほか、スタジオでは、リアクション仕事が減ってくる世代の芸人たちが「強運は誰？ ロシアンわさび寿司トーナメント」に挑戦。濱家も参戦して、運試しをすることに。はたして、強運の持ち主は？