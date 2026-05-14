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中川翔子「生きててくれてありがとう」助産師HISAKOが絶賛した“死ぬんじゃねーぞ”からの変化と母性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【中川翔子】生きててよかった...【ママ対談しょこたん編(3)】」と題した動画を公開した。中川翔子と助産師HISAKOの対談の中で、中川さんが過去のライブでファンに叫んでいた「死ぬんじゃねーぞ」という言葉の真意と、双子を出産したことによる心境の激変について赤裸々に語った。



動画序盤、HISAKOさんが中川さんのライブでの決め台詞「死ぬんじゃねーぞ」の背景について尋ねると、中川さんは「本当に私、すごい根がネガティブで」と告白。10代の頃は毎日消えたいと思っていたが、30代になり「生きててよかった」と思えるようになった経験から、過去の自分を奮い立たせる意味も込めて発していたと明かした。



しかし、双子を出産した現在、将来子どもたちが困難に直面した時に何と声をかけるかという問いに対し、中川さんは「『生きててくれてありがとう』かもしれないですね」と回答。「死ぬんじゃねーぞってまだ言えない」と語るその姿に、HISAKOさんは「攻撃性がなくなって、めちゃくちゃ温かい包容力のある愛に変わってる」と絶賛し、スーパーサイヤ人のような進化だと表現した。



話題は早くして亡くなった父・中川勝彦への想いにも及んだ。「父の血を継いであげたい」という強い義務感や焦りから解放され、今は子どもたちに「好きなように生きていいんだよ」と伝えたいと穏やかな表情を見せた。



動画後半では、ワンオペ育児で悩む母親たちへ「一人で抱え込まないで」とメッセージを送り、周囲を頼ることの大切さを強調。等身大の母親として日々奮闘する中川さんの姿と、HISAKOさんの温かい眼差しが交差する、心打たれる対談となっている。