5月13日、女子フィギュアスケ―トの坂本花織選手が引退会見を行った。

【写真】「めちゃくちゃ上手」と話題になった坂本花織選手の“美文字”

2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックではシングルスで銀メダルを獲得し、現役最後の舞台となった3月の世界選手権では、ショートとフリープログラムの両方で1位をマークし、見事に優勝。有終の美を飾った。

「ミラノ五輪では、その実力から日本チームを牽引する存在でした。その一方で、フィギュアスケートペア競技で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと、三浦璃来・木原隆一郎から、“やかましい太陽”と称されたことも話題に。

これは、“いるだけでその場が明るくなる”という意味合いで表現されたもので、木原さんは“チームジャパンに欠かせないポジティブさの塊”と話しています。演技だけでなく、精神的支柱としてもチームを支える存在だったのでしょう。

会見では現役時代を振り返り、“やりきった気持ちが一番あるが、跳びたいなという寂しさもある”と心境を語っていました」（スポーツ紙記者、以下同）

会見終盤、感謝の言葉を述べた坂本選手は、「この場を借りてもう一つ報告があります」と切り出し、「私事ではありますが、先日結婚しました」と“サプライズ発表”。会場は驚きに包まれた。

「お相手は大学時代に知り合った同い年の一般男性とのこと。性格は真逆だそうで、“常に冷静で物事を考える人で。でも楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしたりしてくれる人です”と明かしていました。司会の方からの一問一答には終始、照れ笑いを浮かべながら回答していました」（前出・スポーツ紙記者）

この結婚報告には、ネット上で、

《うぉぉぉぉ!!かおちゃんおめでとう 引退会見でサプライズ発表するのもかおちゃんらしくて良き》

《素晴らしい ご結婚おめでとうございます 末長くお幸せに》

《おめでたい!ほんっとうにおめでたい!!》

など、祝福の声が溢れた。

会見に参加していた報道陣には、「競技を続けていく中で、メディアを通して私の言葉や演技、さまざまな想いを多くの方へ届けてくださったことに心から感謝しています」などと綴られた直筆のメッセージガードが配られ、その気気遣いについても称賛が集まっている。

「結婚発表に関しても、祝福の声ばかりで否定的な反応は全くと言っていいほど見当たりません。それだけ彼女フィギュア界に貢献し、愛されてきた証拠でしょう。引退後は指導者の道を歩み、オリンピック選手を育てることを夢として掲げていますが、今後の活躍にも期待したいですね」（前出・スポーツ紙記者）

ネットではメッセージカードの“美文字”にも注目が集まり、

《え?直筆?めちゃ字が綺麗やな》

《字がめちゃくちゃ上手でびっくり》

《美しい手書き文字のメッセージが本当にすてき》

といった声も多数寄せられている。

新たな人生のスタートも報告した坂本選手。国民から愛された“やかましい太陽”の第二章に、多くの期待が寄せられている。