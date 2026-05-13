モウリーニョ、13年ぶりマドリー復帰へ最終交渉…“因縁”のレジェンドは反対！先日には「私ならまたアロンソと契約する」と発言
ビッグニュースだ。
今年１月にシャビ・アロンソを解任し、Bチームを率いていたアルバロ・アルベロアを緊急昇格させたレアル・マドリーの新監督に、ジョゼ・モウリーニョが就任する可能性が高いようだ。英公共放送『BBC』が最終交渉の段階だと報じた。契約が実現すれば、13年ぶりの復帰となる。
屈辱の無冠に加え、選手同士の衝突という、ピッチ外での問題を抱えるマドリー。ロッカールームでも影響力を発揮できるカリスマが求められるなか、実績十分の“スペシャル・ワン”に白羽の矢が立った格好だ。
ただ、監督としてのピークは過ぎた印象があり、反対派も存在する。
長きに渡って、白い巨人の絶対的守護神として君臨したイケル・カシージャスもその１人である。モウリーニョの下で冷遇を受けたことでも知られる44歳のレジェンドは、Xでこう考えを示した。
「モウリーニョに対しては何の問題もない。彼は素晴らしいプロフェッショナルだと思う。ただ、彼をレアル・マドリーに迎えるのは望まない。私の人生のクラブを率いるのは、他の監督の方が適任だと思う。あくまで個人的な意見だ。それだけの話だ」
スペイン紙『AS』によれば、カシージャスは先日、「私ならまたシャビ・アロンソと契約するだろう」と口にし、話題を呼んだ。ご意見番的な立場として、今後もその発言が注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
今年１月にシャビ・アロンソを解任し、Bチームを率いていたアルバロ・アルベロアを緊急昇格させたレアル・マドリーの新監督に、ジョゼ・モウリーニョが就任する可能性が高いようだ。英公共放送『BBC』が最終交渉の段階だと報じた。契約が実現すれば、13年ぶりの復帰となる。
屈辱の無冠に加え、選手同士の衝突という、ピッチ外での問題を抱えるマドリー。ロッカールームでも影響力を発揮できるカリスマが求められるなか、実績十分の“スペシャル・ワン”に白羽の矢が立った格好だ。
長きに渡って、白い巨人の絶対的守護神として君臨したイケル・カシージャスもその１人である。モウリーニョの下で冷遇を受けたことでも知られる44歳のレジェンドは、Xでこう考えを示した。
「モウリーニョに対しては何の問題もない。彼は素晴らしいプロフェッショナルだと思う。ただ、彼をレアル・マドリーに迎えるのは望まない。私の人生のクラブを率いるのは、他の監督の方が適任だと思う。あくまで個人的な意見だ。それだけの話だ」
スペイン紙『AS』によれば、カシージャスは先日、「私ならまたシャビ・アロンソと契約するだろう」と口にし、話題を呼んだ。ご意見番的な立場として、今後もその発言が注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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