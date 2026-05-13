モウリーニョ、13年ぶりマドリー復帰へ最終交渉…“因縁”のレジェンドは反対！先日には「私ならまたアロンソと契約する」と発言

モウリーニョ、13年ぶりマドリー復帰へ最終交渉…“因縁”のレジェンドは反対！先日には「私ならまたアロンソと契約する」と発言