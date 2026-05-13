【「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」コラボレーションアイテム】 先行予約受付中 5月19日 発売（店舗） 価格：1,200円～

グラニフは、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とコラボレーションしたアイテムの予約受付を同社のオンラインストアにて開始した。価格は1,200円から。なお店舗での発売は5月19日の予定。

今回、テレビアニメ「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とコラボレーションしたスウェット・パーカーやTシャツ、バッグなどが登場する。草薙素子や公安9課のメンバー、タチコマや笑い男といった人気キャラクターに加え、グラニフのオリジナルキャラクターとの特別なデザインもラインナップ。作品の世界観を楽しめるアイテムが用意されている。

「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」コラボレーションアイテム紹介（一部）

草薙素子｜ビッグシルエット半袖パーカー

価格：6,500円

笑い男｜ビッグシルエットTシャツ

価格：4,900円

笑い男｜ショートパンツ

価格：6,900円

笑い男 パターン｜ミドルソックス

価格：1,200円

笑い男｜バケットハット

価格：4,500円

【コラボレーションアイテム一覧】

(C)士郎正宗・Production I.G/講談社・攻殻機動隊製作委員会