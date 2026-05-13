NTTドコモは、ソニー製のスマートフォン「Xperia 1 VIII SO-51G」を6月11日に発売する。価格は27万2910円。端末購入プログラムが利用でき、他社からの乗り換え（MNP転入）で購入すると、23カ月間実質15万5870円で利用できる。

「Xperia 1 VIII」は、ソニー製のAndroidスマートフォン。5G SAや5Gミリ波、HPUE、衛星通信「docomo Starlink Direct」に対応する。

チップセットに「Snapdragon 8 Elite Gen 5」、ディスプレイは約6.5インチの有機ELディスプレイを備える。ドコモからは、メモリー12GB＋ストレージ256GBモデルが発売される。

背面には4800万画素のメインカメラ（24mm/48mm、F値1.9）と4800万画素の超広角カメラ（16mm、F値2.0）、4800万画素の望遠カメラ（70mm/140mm、F値2.8）を備える。前面には2100万画素（F値2.0）のインカメラを備える。

バッテリー容量は5000mAh（ワイヤレス充電対応）、SIMはnanoSIMカードとeSIM（DSDV）をサポートする。

防水防塵性能はIPX5・IPX8／IP6X、Wi-FiはWi-Fi 7（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be）、Bluetooth 6.0、おサイフケータイ（FeliCa）に対応する。また、microSDXCカードスロット（最大2TBまで）とイヤホンジャックを備える。

端末購入プログラム

端末購入プログラム「いつでもカエドキプログラム＋」では、24回分割払いで端末を購入し、23カ月目までに端末を返却すると24回目の分割金（残価）の支払いが免除される。また、12カ月目～23カ月目までに返却すると、早期利用料を支払うことで、残りの分割金の支払いが免除される。なお、利用にはsmartあんしん補償の契約やプログラム利用料が必要。

たとえば、「Xperia 1 VIII」を新規契約で購入する場合、残価が9万5040円で、23カ月返却時の実質負担額は17万7870円となる。同様に、機種変更時の残価は8万1840円で、23カ月返却時の実質負担額は19万1070円となる。

MNP転入時は、5G WELCOME割（2万2000円割引）が適用され、機種代金が25万910円となる。残価は9万5040円で、23カ月返却時の実質負担額は15万5870円となる。

キャンペーン

ソニーは、ドコモの「Xperia 1 VIII」を購入すると最大1万5000dポイントを進呈するキャンペーンを実施する。

8月31日までの期間中、ドコモショップやドコモオンラインショップ、ahamoなどで、ドコモの「Xperia 1 VIII」を購入し、端末のXperia Loungeアプリで応募すると、1万ポイントが進呈される。発売日前日の6月10日までに事前購入エントリーをすると、合計1万5000ポイントが進呈される。