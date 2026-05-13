・キオクシアが利食い圧力跳ね飛ばし５連騰、サムスン電子のストライキ観測で漁夫の利も

・Ｖテクが続急伸、ＤＩ露光装置の本格拡大で２７年３月期は４６％営業増益へ

・カナデビアが続急伸、２７年３月期は営業利益２．１倍予想で１３円増配へ

・オークネットは急反騰し上場来高値を更新、通期業績・配当予想を上方修正

・古河電や三井金属が高い、ＭＳＣＩの新規採用で買い優勢に

・オエノンＨＤはＳ高、第１四半期決算と自社株買いを材料視

・オリンパスは３日ぶり急反騰、２７年３月期は最終益６０～４０％増を計画

・マクドナルドが切り返し急、１～３月期経常益４４％増で高進捗率を評価

・ＡＯＫＩＨＤ急反発、２７年３月期営業益予想６％増で１０円増配へ

・光ビジネスがカイ気配のまま４ケタ大台乗せ、１～３月期営業損益急改善で対通期進捗率６０％超え

・エクサＷｉｚがマド開け急騰、ＡＩ需要開拓し今期営業４４％増益予想で初配当実施へ

・東京エネシスがカイ気配のまま急上昇、今期営業利益５４％増益で大幅ピーク利益更新へ



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出所：MINKABU PRESS