◎１３日前場の主要ヘッドライン
・キオクシアが利食い圧力跳ね飛ばし５連騰、サムスン電子のストライキ観測で漁夫の利も
・Ｖテクが続急伸、ＤＩ露光装置の本格拡大で２７年３月期は４６％営業増益へ
・カナデビアが続急伸、２７年３月期は営業利益２．１倍予想で１３円増配へ
・オークネットは急反騰し上場来高値を更新、通期業績・配当予想を上方修正
・古河電や三井金属が高い、ＭＳＣＩの新規採用で買い優勢に
・オエノンＨＤはＳ高、第１四半期決算と自社株買いを材料視
・オリンパスは３日ぶり急反騰、２７年３月期は最終益６０～４０％増を計画
・マクドナルドが切り返し急、１～３月期経常益４４％増で高進捗率を評価
・ＡＯＫＩＨＤ急反発、２７年３月期営業益予想６％増で１０円増配へ
・光ビジネスがカイ気配のまま４ケタ大台乗せ、１～３月期営業損益急改善で対通期進捗率６０％超え
・エクサＷｉｚがマド開け急騰、ＡＩ需要開拓し今期営業４４％増益予想で初配当実施へ
・東京エネシスがカイ気配のまま急上昇、今期営業利益５４％増益で大幅ピーク利益更新へ
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・Ｖテクが続急伸、ＤＩ露光装置の本格拡大で２７年３月期は４６％営業増益へ
・カナデビアが続急伸、２７年３月期は営業利益２．１倍予想で１３円増配へ
・オークネットは急反騰し上場来高値を更新、通期業績・配当予想を上方修正
・古河電や三井金属が高い、ＭＳＣＩの新規採用で買い優勢に
・オエノンＨＤはＳ高、第１四半期決算と自社株買いを材料視
・オリンパスは３日ぶり急反騰、２７年３月期は最終益６０～４０％増を計画
・マクドナルドが切り返し急、１～３月期経常益４４％増で高進捗率を評価
・ＡＯＫＩＨＤ急反発、２７年３月期営業益予想６％増で１０円増配へ
・光ビジネスがカイ気配のまま４ケタ大台乗せ、１～３月期営業損益急改善で対通期進捗率６０％超え
・エクサＷｉｚがマド開け急騰、ＡＩ需要開拓し今期営業４４％増益予想で初配当実施へ
・東京エネシスがカイ気配のまま急上昇、今期営業利益５４％増益で大幅ピーク利益更新へ
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS