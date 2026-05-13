【キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS】 8月27日 発売予定（Steamは8月28日） 価格： 通常版 8,470円（パッケージ/DL版） デラックスエディション 11,330円（DL版） アルティメットエディション 12,430円（DL版） 特装版 23,980円（パッケージ版） 超特装版 41,580円（パッケージ版）

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch用サッカーアクションゲーム「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」を8月27日に発売する（Steamは8月28日発売）。価格は通常版が8,470円など。

本作は、マンガ・アニメ作品「キャプテン翼」を題材にしたサッカーアクションゲーム。原作の「ワールドユース」編を舞台に原作者・高橋陽一氏監修のオリジナルストーリーが楽しめる「ストーリーモード」や、オンライン・オフライン対戦でライバルと競い合えるモードを収録している。

発売日の決定に合わせ、「燃えてヒーロー」の楽曲を用いた「ストーリートレーラー」と、原作者・高橋陽一氏への「スペシャルインタビュー」映像が公開。また、パッケージ版と一部ダウンロード版の予約受付も開始している。

【「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - ストーリートレーラー】【「キャプテン翼２ WORLD FIGHTERS」 - 高橋陽一先生スペシャルインタビュー ワールドユースエディション】

パッケージ版早期購入・ダウンロード版プレオーダー特典で日本サッカー協会（JFA）公認の「日本代表2026ユニフォーム」が手に入る

前作購入者特典

ダウンロード版：アルティメットエディション

ダウンロード版：デラックスエディション

パッケージ版：超特装版

「キャプテン翼」アニメ声優の直筆色紙が合計7名に当たるキャンペーンも開始

スーパームーブにシュート以外の、パス、ドリブル、タックル、ブロックを新規追加。フィールド上のアクションが大幅にパワーアップ

参戦するナショナルチームは全22ヵ国、プレイアブルキャラクター数は110体以上、新規ムーブも150種類以上と、前作「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」を大幅に超えるボリューム

ストーリーモードでは、ワールドユース編をベースに原作者、高橋陽一氏が監修したオリジナルシナリオを楽しめる

ゲーム内楽曲の作曲者・牧野 忠義（スピンソルファ）が、本作でも80曲以上のすべてのBGMの作曲を担当。爽快かつ壮大なBGMが本作を彩る

(C)高橋陽一／集英社・キャプテン翼シーズン２ ジュニアユース編製作委員会

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※画面はPlayStation 5で撮影した開発中のものです。