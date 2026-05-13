元テレビ東京アナウンサーのタレント森香澄（30）が12日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」に出演。局アナ時代、一部番組で、横からバストを撮るカメラがあったことを明かした。

この日の放送では「女性アナウンサーのリアル」についてトークが行われた。MCのくりぃむしちゅー上田晋也から「森さんとかは女性だからって特別扱いされたことは？」と聞かれると、森は「私、競馬番組をずっとやってたんですよ。競馬番組は女性アナウンサーの横にカメラがあって、それを“YC”と呼んでいて。“横乳カメラ”っていう」と話した。

上田が「堂々とそんなこと言ってたの？」と聞くと、森は「私の時代は“YC！”とは言ってなかったんですけど、言ってたらしいんですよ、昔は」と答えた。上田が「それは横乳を撮るためのカメラなの？」とツッコんで聞くと、「一応、横から撮るカメラです、ただ。それを“横乳カメラ”と呼んでいて、（女性アナの衣装が）ノースリーブが多かったりとか、ちょっとピタッとしたニットがしれっと入っていて…ちょっと“暗黙の了解”みたいな」と話した。

上田が「“なんだあの横からのカメラ、セクハラじゃないか！”みたいな…（苦情などは）、こないのか…」と聞くと、森は「私自身がそれをすごく気にして“やめてください”というほどじゃなかったんですけど、私がOKしてしまうと私の後任の子たちもそれをOKしなきゃいけないっていう環境になるのは良くないと思ったので、冗談みたいな感じで、一応“セクハラですよ〜”みたいな感じで伝えてはいました」と答えていた。