34歳の美人経営者が、婚約中の男性とベッド上で“イチャイチャ”している様子が公開され、スタジオが騒然となる場面があった。

【映像】34歳美人社長の“イチャイチャ”に騒然

5月12日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第3話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回は、女性陣が新たな男性と出会える「仮面舞踏会」の模様が公開。その開催を前に、現在同棲中のカップルたちの日常のデート風景がダイジェストで公開された。あやかが同棲中のショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）と一緒にジムで体を鍛える様子などに加え、2人がベッド上で、近距離で笑顔を見せながらやりとりする“イチャイチャ映像”が映し出される。

初日からジャグジー風呂で距離感の近さを見せつけた2人だが、ベッド上での密着ぶりにはスタジオも騒然。「絶対あそこおっぱじまってるって！」「何してん！？」「ちょっと待って！」と次々にツッコミや驚きの声が上がった。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）