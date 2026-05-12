「痛々しい」「男前」「誇りです」元日本代表DFの女優妻が「勲章」と題した2ショット投稿
ファジアーノ岡山に所属する元日本代表DF立田悠悟の妻で女優の松宮なつさんが11日、自身のX(@Natsu_Matsumiya)で夫とのツーショットを投稿した。
立田は10日にアウェーで行われたJ1百年構想リーグWEST第16節・ヴィッセル神戸戦(○3-0)で先発フル出場。試合中に頭部を負傷し、テーピングを巻いた状態で完封勝利に貢献した。
試合後に「5連戦の5戦目。最高でした。そして5連戦、全て本気で戦い抜いた旦那さん ひとまず本当にお疲れ様でした」と立田をねぎらっていた松宮さん。翌日のポストで「勲章」と綴り、目の上に絆創膏を貼った夫との写真をアップした。
ファンからは「男の勲章だね」「怪我しても男前」「痛々しい」「岡山のためにありがとうございます」「漢でした!」「ファジアーノの誇りです」「早く治りますように」「お大事に!!」などの声が寄せられている。
立田は10日にアウェーで行われたJ1百年構想リーグWEST第16節・ヴィッセル神戸戦(○3-0)で先発フル出場。試合中に頭部を負傷し、テーピングを巻いた状態で完封勝利に貢献した。
試合後に「5連戦の5戦目。最高でした。そして5連戦、全て本気で戦い抜いた旦那さん ひとまず本当にお疲れ様でした」と立田をねぎらっていた松宮さん。翌日のポストで「勲章」と綴り、目の上に絆創膏を貼った夫との写真をアップした。
ファンからは「男の勲章だね」「怪我しても男前」「痛々しい」「岡山のためにありがとうございます」「漢でした!」「ファジアーノの誇りです」「早く治りますように」「お大事に!!」などの声が寄せられている。
勲章️ pic.twitter.com/fNwtMUn7jG— 松宮なつ (@Natsu_Matsumiya) May 11, 2026